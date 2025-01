¿Cuándo saldrá? Robert Smith reveló detalles del nuevo álbum de The Cure

Después de 16 años sin lanzar música nueva, en septiembre de 2024 la banda británica The Cure liderada por Robert Smith lanzó una canción llamada ‘Alone’, de su más reciente álbum de estudio llamado ‘Songs of a Lost World’. de su más reciente álbum de estudio llamado ‘Songs of a Lost World’.

El total de las 8 pistas que contiene el disco fueron compuestas por Smith. El álbum contó con otros dos sencillos: ‘A Fragile Thing’ y más recientemente ‘All I Ever Am’, lanzado el 10 de enero de este 2025.

Esto es lo que se sabe del nuevo álbum de The Cure

A pesar de que apenas han pasado un par de meses desde el lanzamiento del disco, ya se empieza a especular acerca de un nuevo lanzamiento para este año. ‘Radio X’, medio de Reino Unido, le hizo al vocalista una entrevista y comentó que antes del próximo verano podría llegar el nuevo álbum de la banda (entre junio y septiembre de 2025).

Este nuevo disco contaría con, por lo menos, 10 canciones nuevas y otras que han hecho parte de conciertos de The Cure pero que nunca han sido lanzadas para ningún disco

De hecho, muchas de estas canciones ya habrían sido grabadas desde el 2019. La banda pensaba lanzar un álbum doble pero finalmente decidieron separar estas canciones en dos álbumes.

La esencia del nuevo álbum de The Cure

En la entrevista, Robert menciona que el nuevo disco en camino no tiene una atmosfera tan oscura como el anterior, aunque probablemente tenga la canción más triste de toda su discografía, posiblemente, refiriéndose a ‘It Can Never Be The Same’, una power ballad que la banda lleva tocando en vivo desde el año 2016.

Con aproximadamente 5:30 min de duración, esta canción fue compuesta por Robert Smith como una especie de reflexión tras la muerte de su madre, aunque puede ser interpretado por el oyente como la imposibilidad de recuperar lo que alguna vez fue, ya sea una relación, un momento o una parte del ser.

Pero esta no es la única canción que han interpretado en vivo y que podría llegar en el próximo álbum de la banda. También se podría incluir ‘A Boy I Never Knew’, ‘Sleep Into The Night’ o ‘Another Happy Birthday’.

Lea también: Esta es la canción que The Cure ha tocado más veces en vivo; han sido más de mil

The Cure y su exitoso regreso

A pesar de que hayan tenido que esperar 16 años para el lanzamiento de un nuevo álbum de The Cure, lo cierto es que se han dedicado a escribir, grabar demos y tocar inesperadamente nuevas canciones en vivo, dándole a los fanáticos de la banda esperanzas y satisfacción al saber que siguen vigentes después de tantos años de carrera, manteniendo eso sí, el espíritu y el sonido icónico que viene manejando la banda desde hace casi 50 años de rock and roll.

Por: Mapache