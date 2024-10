Esta es la canción que The Cure ha tocado más veces en vivo; han sido más de mil

The Cure es considerada una de las bandas de rock más influyentes en la historia gracias a su larga trayectoria y legado musical. La agrupación británica, liderada por Robert Smith, lleva más de 45 años en escena combinando elementos del post-punk y el new wave.

Desde sus inicios, en 1976, The Cure ha revolucionado el rock alternativo gracias a su música cargada de letras melancólicas, sonidos únicos y la distintiva e inconfundible voz de Robert Smith. A lo largo de su trayectoria, la banda británica ha lanzado 13 álbumes de estudio, consolidando así un gran repertorio que aún resuena en la actualidad.

Dentro de su extensa discografía se encuentran exitosos álbumes como “Faith” (1981), “Bloodflowers” (2000), “Wish” (1992), “The Head on The Door” (1985), “Disintegration” (1989), “Pornography” (1982), entre otros.

Aunque la agrupación de Rober Smith cuenta con un amplio repertorio e infinidad de canciones para interpretar en vivo, la banda británica tiene ciertos temas que suele tocar más que otros. De hecho, hay un sencillo que la banda ha interpretado más de mil veces.

La canción que The Cure tocó más veces en vivo

Hay varias canciones de The Cure que la banda ha tocado infinidad de veces durante sus presentaciones en vivo. Entre los temas que más suele interpretar la banda en sus conciertos están: “Boys Don’t Cry”, “10:15 Saturday Night”, “Three Imaginary Boys”, “Killing an Arab”, “Just Like Heaven”, “In Between Days”, “Close to Me” y “Friday I’m in Love”.

Sin embargo, solo hay una canción de la banda de Robert Smith que, por alguna razón aún desconocida, ha sido interpretada más de 1100 veces por la banda durante sus conciertos en vivo. Se tata de ‘A Forest’, un clásico que se convirtió en el primer single de la agrupación en aparecer en las listas del Reino Unido llegando al puesto 31.

Es importante mencionar que, la importancia de ‘A Forest’ para The Cure radica en que esta canción representa un punto de inflexión para la banda. De hecho, este sencillo sentó las bases para los álbumes más oscuros y experimentales de la agrupación.