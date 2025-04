¿Cuándo inician los PlayOffs de la NBA? Así quedaron los cruces de eliminación

La NBA llegó a una etapa clave. La ronda regular llegó a su fin, después de 82 partidos en los que las 30 franquicias se midieron para clasificar a la búsqueda directa del anillo en la mayor liga del baloncesto en el mundo.

Luego de una larga ronda de clasificación, 20 franquicias siguen con vida, aunque solo 16 llegarán a los PlayOffs de manera directa.

En este caso les contaremos los cruces, y también la fecha en la que daría inicio esta etapa del torneo en este 2025.

Los cruces de PlayOffs en la NBA

Particularmente, la NBA brindó gran cantidad de emociones en su última jornada. Varios equipos se jugaron la clasificación directa a PlayOffs, mientras que otros quedaron relegados al Play-In.

Un ejemplo de estos casos fue el de los Minnesota Timberwolves, los Golden State Warriors y Los Angeles Clippers.

Estos 3 equipos se jugaron la clasificación directa, la cual fue conseguida por los Timberwolves de Anthony Edwards y Jaden McDaniels y los Clippers, mientras que los Warriors de Stephen Curry irán al Play In.

Luego de la última jornada, los clasificados por conferencia quedaron de la siguiente manera:

Conferencia Oeste:

Oklahoma City Thunder Houston Rockets Los Angeles Lakers Denver Nuggets Los Angeles Clippers Minnesota Timberwolves Golden State Warriors Memphis Grizzlies Sacramento Kings Dallas Mavericks

Conferencia Este:

Cleveland Cavaliers Boston Celtics New York Knicks Indiana Pacers Milwaukee Bucks Detroit Pistons Orlando Magic Atlanta Hawks Chicago Bulls Miami Heat

Dentro de esta lista, los primeros 8 de cada conferencia van directo a PlayOffs, mientras que los otros 4 irán al torneo de eliminación por Play-In en eliminación directa.

A partir de esto, los cruces fueron los siguientes:

Conferencia Oeste:

Oklahoma City Thunder vs Segundo clasificado por Play-In

Houston Rockets vs Primer clasificado por Play-In

Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets vs Los Angeles Clippers

Conferencia Este:

Cleveland Cavaliers vs Segundo clasificado por Play-In

Boston Celtics vs Primer clasificado por Play-In

New York Knicks vs Detroit Pistons

Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks

¿Cuándo iniciarán?

Las eliminatorias mencionadas serán jugadas a 7 partidos, con el pase para aquel que llegue primero a 4 victorias.

El torneo de Play-In de NBA por conferencia dará inicio el próximo este próximo 15 de abril, mientras que, la ronda de PlayOffs comenzará el 19 de abril con el primer partido de Pacers vs Bucks, Nuggets vs Clippers, Knicks vs Pistons y Lakers vs Timberwolves.