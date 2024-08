¿No le gusta? Jhon Arias reaccionó al apodo de ‘el Pelé colombiano’, dado por la hinchada

Jhon Arias, una figura clave del fútbol colombiano, ha dejado una huella profunda en el fútbol brasileño, consolidándose como uno de los jugadores más influyentes del Fluminense. Con 177 partidos disputados, en los que ha marcado 37 goles y ha dado 39 asistencias, Arias se ha convertido en un ídolo indiscutible para la afición del club de Río de Janeiro.

Su desempeño en el campo ha sido tan sobresaliente que algunos fanáticos han llegado a compararlo con la leyenda del fútbol, Pelé, aunque Arias toma estas comparaciones con modestia y humor, reconociendo que aún está lejos de alcanzar el nivel de «O Rei».

En una reciente entrevista con GloboEsporte, Jhon Arias reflexionó sobre su actual momento en el fútbol y el impulso que lo lleva a seguir mejorando constantemente.

«Claramente es un momento lindo en mi carrera. Soy trabajador, una de mis grandes virtudes es el inconformismo. Dices que siempre juego bien, pero a veces llego a casa molesto, porque sé que no rendí de acuerdo a lo que puedo hacer, realmente me cobro mucho. Esta buena ambición que tengo conmigo hace que me vaya a dormir y me despierte con estas ganas de querer jugar mejor y ser protagonista, de querer ayudar más a mi equipo y a la Selección. Estoy en un momento importante y trabajo para que se extienda, porque sé la responsabilidad que llevo”, comentó Arias, subrayando su dedicación al juego y su deseo de ser un mejor jugador cada día.