Benson Boone volvió a homenajear a Queen con curiosa sorpresa: el público se decepcionó

Benson Boone, uno de los artistas tendencia de este 2025 ha dejado varias sorpresas y gestos de cariño hacia el rock. Uno de los más destacados se presentó hace 1 semana, gracias a su show en Coachella.

Boone aprovechó este histórico evento para homenajear a Queen, una de las bandas más grandes del rock, incluso con la aparición de su gran guitarrista, Brian May.

Aun así, el cantante expresó sentirse decepcionado con la reacción del público, por lo que en su segunda presentación optó por duplicar la apuesta, con una curiosa sorpresa.

Particularmente, Benson Boone brindó hace 1 semana uno de los momentos más inolvidables del Festival de Coachella.

Con una gran presentación, Boone homenajeó a Queen al interpretar en vivo una versión de ‘Bohemian Rhapsody’.

Allí hizo acto de presencia un legendario artista, como lo es el guitarrista de Queen, Brian May, quien interpretó esta canción junto a Boone.

A pesar de esto, a través de sus redes sociales, Benson revelaría que se decepcionó por la reacción del público, el cual parecía no conocer a May, ya que su sorpresa fue prácticamente nula.

Por ello, durante este pasado fin de semana, Benson Boone optó por doblar la apuesta y volver a homenajear a Queen, al nuevamente interpretar ‘Bohemian Rhapsody’.

Esta vez, Boone le dio una nueva oportunidad al público de Coachella, e incluso volvió a contar con la presencia de Brian May.

