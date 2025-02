Así quedaron los cruces para los octavos de final de la Champions League

Este viernes, 21 de febrero se realizó el sorteo de la Champions League en el que se definieron los cruces de cara a los octavos de final. Terminada la ronda de playoff, que dejó a ocho equipos clasificados a la siguiente etapa del torneo, se definió el camino para lo que resta antes de la gran final el proximo 31 de mayo en el estadio Allianz Arena de Múnich, Alemania.

El sorteo, no solo dejó como resultado partidos atractivos y de gran nivel, sino que también reveló los posibles enfrentamientos que se presentarán en la etapa de cuartos de final, semifinal y hasta el gran duelo por el trofeo de la Champions League.

Vale recordar que, los clasificados a los octavos de final se definieron en dos instancias. En primer lugar, los primeros oho clubes de la fase de liga del torneo pasaron de forma directa. Luego, a través de los playoff, se conocieron a los otro ocho equipos resantes que completaron los 16 para disputar los octavos de final.

La fase de playoff dejó a varios equipos legendarios eliminados como Manchester City, Atalanta y Monaco. Por su parte, Real Madrid, PSG y Bayern Múnich lograron quedarse con un cupo a la siguiente fase del campeonato.

Después de que Feyenooord, Club Brugge, Benfica, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid y PSV Eindhovem clasificaran a los octavos de final por vía de los playoffs, se conocieron los cruces para lo que resta del campeonato.

Los partidos de ida de los octavos de final se disputarán entre el 4 y el 12 de marzo, mientras que los de vuelta tendrán lugar entre el 18 y 26 del mismo mes.

