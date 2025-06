‘Angel of Death’ de Slayer y las 5 canciones más agresivas y pesadas del metal

Desde su nacimiento en las décadas de los años 50 y 70, el metal ha sido considerado como una de las expresiones musicales más potentes e intensas. A lo largo de los años, este género se ha caracterizado por el uso de guitarras distorsionadas, riffs potentes, voces extremas y una energía sonora que sobrepasa cualquier nivel.

Más que ser un género o estilo musical, el metal también ha sido una fiel representación de sentimientos y actitudes desafiantes, que tienen que ver con la fuerza y la rebeldía. Asimismo, también ha sido una forma de canalizar emociones profundas a través de sus potentes canciones.

Con sus múltiples subgéneros, como el thrash, death, black, doom y otros, el metal ha ofrecido una enorme variedad de sonidos, que coinciden en ofrecer una carga emocional fuerte.

Bandas como Black Sabbath, pioneros del género, sembraron la semilla de la oscuridad y el peso que definirían al metal. Más adelante, grupos como Slayer, Metallica y Pantera le dieron una identidad aún más violenta y rápida al género con el thrash metal.

Las 5 canciones más agresivas del metal

El portal mexicano Heavy Mextal realizó un listado con algunas de las canciones más agresivas que se han compuesto dentro del metal. Estas piezas destacan por su intensidad instrumental, temáticas oscuras y un enfoque sonoro que raya en lo violento.

1. “Angel of Death” – Slayer

Lanzada en 1986, esta canción abre el álbum Reign in Blood, considerado una piedra angular del thrash metal. Su velocidad, sus riffs agudos y una batería explosiva la convirtieron en una referencia inmediata de brutalidad sonora.

2. “Hammer Smashed Face” – Cannibal Corpse

Una de las canciones más reconocidas del death metal. Con voces guturales, riffs densos y una atmósfera violenta, esta pieza se ganó un lugar incluso en el cine, apareciendo en una escena de la película Ace Ventura.

3. “Falling Through the Sky” – Anaal Nathrakh

La banda británica combina varios estilos extremos como el black metal y el grindcore, dando como resultado canciones que parecen salidas de una pesadilla. Esta en particular destaca por su velocidad, caos sonoro y una voz desgarradora.

4. “Mother North” – Satyricon

Aunque no es rápida, esta canción se sostiene en una agresividad más atmosférica. Representa el lado más oscuro y gélido del black metal noruego, con estructuras lentas y voces llenas de tensión.

5. “Intolerance Means War” – Marduk

Con una velocidad demoledora y letras enfocadas en la guerra, esta canción muestra la cara más intensa del black metal sueco. Su ritmo acelerado y precisión instrumental la colocan como una de las más violentas del género.