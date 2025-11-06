⁠A qué hora se estrena ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro en Colombia: reparto y dónde ver

Netflix estrenará esta semana Frankenstein, la más reciente adaptación cinematográfica del clásico literario de Mary Shelley. La película fue escrita y dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, quien presenta una nueva visión del conocido relato sobre el científico que intenta desafiar los límites de la vida y la muerte.

La historia sigue a Víctor Frankenstein, un hombre dedicado al estudio de la anatomía humana que busca encontrar la manera de devolverle la vida a los muertos. Su ambición lo lleva a crear una criatura a partir de restos humanos, pero el resultado lo confronta con las consecuencias de su propio experimento.

La película mantiene los elementos esenciales del relato original, pero con un enfoque visual y narrativo que combina drama, ciencia y reflexión sobre la naturaleza humana.

El rodaje se realizó en Toronto (Canadá), Edimburgo y Glasgow (Escocia), escenarios que aportan una atmósfera clásica y gótica al filme. El reparto está encabezado por Oscar Isaac como Víctor Frankenstein, Jacob Elordi como la Criatura, Mia Goth en el papel de Elizabeth y Christoph Waltz como Heinrich Harlander.

Estreno, hora y dónde ver ‘Frankenstein’ en Colombia

La película se estrena el jueves 7 de noviembre de 2025 y estará disponible exclusivamente en Netflix, plataforma que cuenta con los derechos globales del proyecto.

En Colombia, Frankenstein podrá verse desde las 2:00 a. m., hora en la que se habilitará el título para todos los usuarios del servicio. En Estados Unidos, el estreno será a las 3:00 a. m. (hora del Este), mientras que en España y el resto de Latinoamérica se ajustará según el huso horario de cada país.

Antes de su lanzamiento en streaming, la película tuvo una breve exhibición en cines seleccionados, lo que permitió al público disfrutarla en pantalla grande. Sin embargo, su estreno principal será a través de Netflix, donde estará disponible para todos los suscriptores a nivel mundial.

Con Frankenstein, Guillermo del Toro ofrece una versión fiel al espíritu de la novela de Mary Shelley, centrada en la obsesión del ser humano por controlar la vida y las consecuencias que esto puede tener.