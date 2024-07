Ya está disponible Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba – Sweep the Board; así puede jugarlo

Las series manga o anime están volviéndose cada vez más populares en el mundo y uno de los ejemplos más claros es Kimetsu No Yaiba, también conocida como Demon Slayer, la cual hace un par de semanas terminó su cuarta temporada de anime y de paso, se anunció que viene en camino una trilogía de películas.

El 2024 también llegó lleno de sorpresas para este título, pues en abril llegó el lanzamiento de su propio videojuego de fiestas con Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba – Sweep the Board, muy similar a Mario Party, pero adaptado a referencias de las primeras temporadas al aire.

Le puede interesar: Kimetsu no Yaiba: Así puede saber qué pasará en el Arco Castillo Infinito antes que nadie

Con su estreno, se dio a conocer que solo estaría disponible para Nintendo Switch. No obstante, eso cambió en las últimas horas, pues se conoció oficialmente que con Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba – Sweep the Board ya está disponible en consolas como PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y para PC, por medio de steam, así que si tiene una de estas consolas, ya puede obtenerlo de forma online.

Con la llegada de esta entrega a nuevas consolas de videojuegos, también se lanzó la actualización 1.10, la cual incluye a Genya Shinazugawa y Kanao Tsuyuri como personajes completamente jugables.

Necesita saber: ‘Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’: ¿cuándo y dónde se estrena el nuevo arco del anime?

¿Qué otras novedades trae Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba – Sweep the Board?

No obstante, no es el único detalle, esta actualización gratuita también incluye mejoras en el matchmaking a la hora de jugar online y una que otra corrección a errores técnicos menores.

Ver también: ‘Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’: ¿cuándo y dónde se estrena el nuevo arco del anime?

Las partidas del juego inspirado en la obra de Koyoharu Gotouge se llevan a cabo en tableros que se van recorriendo mientras se tiran unos dados, con mecánicas completamente alternas entre lo que es el día y la noche, con eventos y minijuegos.