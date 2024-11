Videojuego de Kimetsu no Yaiba tiene un descuento imperdible; así puede aprovecharlo

Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, es uno de los animes más reconocidos de los últimos años. Esta producción ha generado una gran cantidad de fanáticos alrededor del mundo que son fieles seguidores.

Esto lleva a que no solo sigan el anime, sino también sus distintos derivados, ya se trate de merch, o incluso de videojuegos.

Esta última industria ha aprovechado a echar mano de varios del mundo del anime, como ha sido con títulos tan reconocidos como Dragon Ball, Naruto, y por supuesto, Kimetsu no Yaiba.

El descuento imperdible para el videojuego de Kimetsu no Yaiba

Al hablar de videojuegos de Kimetsu no Yaiba, uno que resalta de gran manera es el ‘Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba – Las Crónicas de Hinokami’, o también ‘Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppūtan’.

Este juego resulta sumamente atractivo para los amantes del anime, ya que se trata de, nada más y nada menos que, una recreación de la primera temporada de este anime.

Dicho título fue lanzado en 2021, para las plataformas de PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series S y X, además de Nintendo Switch.

El éxito de este producto fue claramente notable, de hecho, la venta de sus copias llegó a superar los 3 millones de unidades.

Para poder jugar a este juego, es necesario comprarlo y realizar un gasto adicional respecto a la compra de la consola como tal. Sin embargo, actualmente presenta un descuento imperdible que puede aprovechar.

Dicha rebaja en su precio es de hasta un 75 %, por lo que podrá ahorrar buen dinero al comprar este juego, y disfrutar las aventuras de Tanjiro y compañía desde su consola.

¿Hasta cuándo estará disponible la oferta?

El descuento está destinado a los usuarios de Nintendo Switch. Este nuevo precio puede ser encontrado en la plataforma virtual de Nintendo, donde verá que el precio original ha sido rebajado.

Originalmente, el precio de este juego es de 235.999 pesos colombianos. Sin embargo, este costo ahora es de 58.999 pesos, lo que representa una rebaja importante.

Esta disminución se puede encontrar tanto en la versión estándar del juego, como también para su edición ‘ultimate’. Esta última posee un costo actual de 77.999 pesos colombianos.

Para aprovecharlo, deberá obtener el juego desde la tienda virtual oficial de Nintendo antes del próximo 3 de diciembre, fecha en la que vencerá la oferta.