Panini vende ‘boxset’ con 23 tomos del manga de Kimetsu no Yaiba: esto cuesta en Colombia

Kimetsu no Yaiba es uno de los animes más famosos de los últimos años. También conocido como Demon Slayer en inglés, muchos consideran este como uno de los pilares más importantes de este género cinematográfico en los tiempos recientes.

Como cualquier otro anime, este puede ser disfrutado tanto en su versión animada, como en su opción física, a través de los mangas.

Estas publicaciones son divididas por volúmenes, e incluso, muchos coleccionistas optan por comprar varios de estos, y llenar estanterías de los mismos.

Algunos prefieren comprar volúmenes o tomos de manera individual. Aun así ciertos animes o marcas en alianza, permiten la posibilidad de obtener varias de estas publicaciones en conjunto.

En el caso puntual de Kimetsu no Yaiba, Panini ofrece la posibilidad de comprar un ‘boxset’ de esta serie, con un total de 23 volúmenes, en un diseño bastante peculiar y atractivo.

Esta presentación se da a partir de una caja de madera, dentro de la cual están ubicados los tomos, mientras que en la parte trasera hay un diseño floral en tonos amarillos.

El precio de estos 23 tomos del manga de Kimetsu no Yaiba en conjunto con su caja, es de 949.900 pesos colombianos. Al momento de esta publicación solo hay 15 disponibles.

