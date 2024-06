¡Vuelve a la carga! Alice Cooper lanzó nuevamente su candidatura a la presidencia de EEUU

Archivado en: •

Alice Cooper es uno de los cantantes más importantes en la historia de la música rock. El experimentado hombre que ha prestado su voz para varios himnos del género protagonizó una nueva polémica en su carrera.

Una de las particularidades dentro de la trayectoria de Vincent Furnier, como también se le conoce a Alice Cooper, es que siempre se ha referido a si mismo como un músico apolítico.

Sin embargo, esto no lo ha dejado fuera de varias polémicas alrededor de este tema.

En 1972, Alice Cooper lanzaba su sencillo llamado ‘Elected’. A través de él realizaba cierta sátira a la política, mientras los Estados Unidos atravesaba un momento álgido en este temática, por la posible reelección de Richard Nixon.

Ante este tema difícil de tratar, varios le cuestionaban a Alice Cooper su postura política, sin embargo, aseguró en varias ocasiones que la música debía mantenerse alejada de este ámbito.

‘Elected’ puntualmente resultó un éxito, en especial por la sátira política que implicaba, y a la imagen de Alice Cooper como un posible presidente de los Estados Unidos.

Esto no se quedó allí, varios años después, Alice Cooper nuevamente utilizaba la política a su favor, e incluso anunciaba su candidatura presidencial.

En 2016, en medio de la contienda entre Donald Trump y Hillary Clinton; Alice Cooper anunció su candidatura al puesto en la Casa Blanca.

En aquella ocasión, también se trató de una postulación satírica, a través de un sitio web con el dominio ‘VoteAliceCooper.com’.

Su slogan en aquella ocasión fue «un hombre con problemas para tiempos difíciles», y sus propuestas políticas también eran bastante peculiares, ya que proponían medidas como que Brian Johnson volviera a ser parte de AC/DC.

En dicho sitio web, los fanáticos podían descargarse ‘Elected’, y comprar distintos objetos alusivos a la campaña, como lo fueron posters, camisetas u otros elementos.

En esta ocasión, nuevamente en año de elecciones, y para continuar con su tradición, Alice Cooper volvió a anunciar su candidatura como presidente de los Estados Unidos.

En noviembre de 2024, con Joe Biden, y nuevamente, Donald Trump como candidatos principales, se realizarán votaciones para elegir un nuevo presidente para dicha nación.

El artista aprovechó, y a través de su cuenta de X, anunció nuevamente una candidatura, que ya es tradicional.

Join Alice on his 2024 bid for President of the United States! Sign up to receive updates on the campaign kick-off, ongoing virtual rallies, Q&A sessions, and more!

Stay Informed

Join the Conversation

Be Part of the Movement

Sign up today at https://t.co/8G7G42cCX6 pic.twitter.com/Ej5iW8As7X

— Alice Cooper (@alicecooper) June 11, 2024