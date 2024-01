Video: pasajero golpeó a piloto tras anunciar que había un retraso en el vuelo

Archivado en: •

Un nuevo hecho de intolerancia se presentó en el aeropuerto de Nueva Delhi, India, el pasado 14 de enero, cuando un pasajero perdió la paciencia y golpeó al piloto de un vuelo tras informar que el vuelo se atrasaría por condiciones climáticas adversas.

En un video, que se volvió viral en redes sociales, se observa a Sahil Kataria, un hombre vestido con chaqueta amarilla, atacando al copiloto de la aeronave después de que este anunciara un retraso de casi 10 horas en los vuelos con destino a la región de Goa.

Le puede interesar: Momentos de angustia vivieron pasajeros cuando avión perdió puerta de emergencia en vuelo

La intensa niebla en el aeropuerto de Delhi fue la causa principal del retraso, según explicó el piloto Kumar a los pasajeros. Sin embargo, esta noticia no fue bien recibida por Kataria, quien se acercó al piloto y lo agredió. Al parecer, el hombre y su esposa planeaban celebrar su luna de miel en la ciudad de destino.

«Si quieres volarlo, entonces vuela; si no, abre la puerta», se escucha gritar al pasajero en el video, antes de iniciar la agresión física. Las azafatas de la aerolínea rápidamente intervinieron para separar a los dos hombres y calmar la situación.

Tras la agresión, la aerolínea tomó medidas inmediatas y añadió a Sahil Kataria a la lista de personas prohibidas de volar nuevamente con ellos, según informó el Hindustan Times. La empresa reafirmó su compromiso con la seguridad de su personal y pasajeros.

A passenger punched an Indigo capt in the aircraft as he was making delay announcement. The guy ran up from the last row and punched the new Capt who replaced the previous crew who crossed FDTL. Unbelievable ! @DGCAIndia @MoCA_GoI pic.twitter.com/SkdlpWbaDd

— Capt_Ck (@Capt_Ck) January 14, 2024