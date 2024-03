Video: este fue el momento en que cayó puente en Baltimore tras ser impactado por un barco

En la madrugada de este martes 25 de marzo se cayó el puente Francis Scott Key Bridge, ubicado en Baltimore, Estados Unidos. La estructura colapsó cuando un barco se chochó contra uno de sus pilares.

El hecho se presentó a la 1:30 a.m. y varios vehículos circulaban por el puente, según informaron algunos medios de comunicación. Las autoridades comunicaron que varias personas habían caído al río Patapsco.

Además, las autoridades también confirmaron que se inició un operativo de rescate y todavía no se conoce el número de víctimas y desaparecidos que dejó el choque.

El puente que cayó era el más largo del área metropolitana de Baltimore. Tenía una armadura continúa en forma de arco de acero y cruzaba parte baja del río Patapsco y el puerto exterior de Baltimore.

Después de su construcción, el puente se convirtió rápidamente en un emblema para Baltimore y es reconocido como parte del skyline de la ciudad. Además, hizo varias apariciones en producciones, como en ‘The Wire’, de HBO.

El puente tenía 366 metros y era el tercer puente con una estructura metálica continúa más largo del mundo. También era fundamental para la economía de Baltimore, permitía el paso de barcos hacia y desde el puerto de la ciudad.

En el impresionante video que se ha compartido en redes sociales, se puede ver el momento en que un buque portacontenedores se estrelló contra el puente y causó su colapso. Primero se dañó una de las estructuras que lo sostenía.

In the city of Baltimore, a bridge has collapsed entirely into the Patapsco River following a collision with a cargo ship.

According to the Baltimore City Fire Department, up to 20 individuals and multiple vehicles have plunged into the river.

Emergency responders are… pic.twitter.com/1pfMCwZAjo

