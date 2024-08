VIDEO de la pelea más corta de Juegos Olímpicos 2024: hay polémica por boxeadora argelina

Archivado en: •

Los Juegos olímpicos París 2024 han estado en medio del ojo del huracán por varias razones, algunas de ellas un tanto polémicas. La más reciente, sucedió en medio de un combate de boxeo entre la argelina Imane Khelif y la italiana Ángela Carini.

El enfrentamiento entre ambas duró apenas 46 segundos, convirtiéndose en el más corto de la historia. Contrario a lo que muchos creerían, la pelea no terminó por cuenta de un Knock Out, sino por abandono.

La contendiente italiana recibió un fuerte derechazo por parte de su rival del cual no pudo recuperarse y terminó alzando el brazo en señal de abandono. Finalmente, con lágrimas en los ojos Carini salió del ring sin estrechar la mano de la argelina lo que aumentó la tensión en el ambiente.

“Me duele muchísimo la naríz, no quiero seguir”, son las palabras que reportan medios internacionales que dijo la italiana justificando su decisión de no continuar con el combate.

Luego de que los jueces confirmaran el retiro de Carini y dando como ganadora de la lucha a Khelif, la joven italiana de 25 años se arrodilló en el suelo del ring a llorar por la frustración que sintió en ese momento al no poder seguir y considerar que la pelea no había estado en igualdad de condiciones.

“Recibí el segundo golpe en la nariz y me dolió muchísimo, no tenía ganas de continuar”, reveló la joven en entrevistas posteriores.

Today, Angela Carini had her Olympics dreams shattered by Imane Khelif, a male boxer.

It is suspected that he BROKE HER NOSE.

Don’t let this pass quietly. MEN SHOULD NOT BE ALLOWED TO BEAT WOMEN FOR SPORT.

SAVE WOMEN’S SPORTS. pic.twitter.com/i5GMdgWrwb

— Hazel Appleyard (@HazelAppleyard_) August 1, 2024