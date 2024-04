VIDEO: conductor le rompió el vidrió a trabajador de un SITP y este arrastró su vehículo

Archivado en: •

Los hechos de intolerancia en Bogotá parecen no cesar y cada vez se conocen más casos en los que los ciudadanos ‘resuelven’ sus diferencias de forma violenta. Esta vez, un conductor de un SITP y otro de un vehículo particular protagonizaron una bochornosa pelea en el barrio Villa de Granada, al occidente de Bogotá.

Según se conoció, el hecho se presentó en la tarde de este 23 de abril cuando un conductor de un vehículo particular le rompió el vidrio al del SITP. Ciudadanos que se encontraban en el lugar grabaron la escena y el video luego fue difundido en redes sociales.

En las imágenes, que causaron gran indignación, se ve cómo el conductor del carro particular se baja de su vehículo y procede a romper los vidrios de la puerta en donde estaba el conductor del SITP. Sin embargo, se desconoce cuál fue la razón exacta que llevó al ataque por parte del sujeto.

Conductor del SITP arrastró el vehículo particular

Ante el inminente ataque por parte del conductor del vehículo particular, el trabajador del sistema de transporte tomó represalias en contra del sujeto y decidió chocar el carro, el cual se encontraba justo al frente del bus.

Cuando el conductor del SITP chocó por detrás al vehículo, este se empezó a mover. Lo más preocupante es que esto sucedió justo cuando el dueño se encontraba afuera del carro, rompiendo la ventana del bus.

Luego de que el SITP chocara el vehículo y este se moviera solo, el conductor del carro no tuvo de otra que correr detrás de este y detenerlo. Finalmente, se montó en el vehículo particular y emprendió la huida.

Aunque se desconoce la razón que suscitó la pelea, los usuarios en redes sociales rechazaron la actitud de ambos actores viales y piden que se de con la identidad de los conductores para que reciban un merecido castigo.

#INTOLERANCIA. Hace poco se presentó otro caso de intolerancia en el b/Villas de Granada, occ/Bogotá, entre bus de SITP. Por el momento se desconoce que sucedió antes de que el el conductor del particular reaccionara violentamente contra el bus. pic.twitter.com/ICgsbAHQ2I — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 22, 2024

