Video: agarran de las ‘mechas’ a profesora de inglés por comentarios racistas a sus alumnos

Entre todo el contenido que día a día se mueve por redes sociales, los videos virales se han convertido en una fuente de entretenimiento que causa diversas emociones, algunos casos causan diversión y otros indignación, como uno que ha captado las miradas de internautas de ‘X’, donde se compartieron las imágenes.

Cuando un caso genera impacto en los usuarios, los lleva a compartir el contenido para que llegue a más personas, creando así un efecto dominó. Tal como paso con un clip que muestra la fuerte pelea que hay, al parecer, de varias madres de familia contra una profesora que tuvo comentarios racistas hacia sus hijos.

En video fue compartido en ‘X’ con la siguiente descripción: “linchan a una maestra por decirle negros de mierda a los alumnos”.

Le puede interesar: ‘El Gran Varón’ versión colegial: estudiantes recrean la historia de Simón [VIDEO]

En Internet, otros de los detalles revelados es que el caso se habría presentado en un colegio de la Escuela Primaria N°17 de la localidad de Marcos Paz, en Buenos Aires, Argentina.

Mientras la agreden a la docente, se escuchan gritos de ira como: “¡Los chicos no se tocan! ¡¿Oíste?! ¡A mi hijo nadie lo maltrata! ¡Sáquenle una foto de la cara para escracharla! ¡Te tenemos grabada hija de mil pu..! ¡Son criaturas, hija de remil pu…!”.

Para entender el motivo del linchamiento que tiene todas las madres enfurecidas, se escucha a otra decir: “negros de mierda’ le dice a los nenes”.

Acá el video:

Linchan a una maestra por decirle negros de mierda a los alumnos. Pero nada mas negro de mierda que pegarle a una persona con un bebe en brazo. pic.twitter.com/hqBvBGF8vq — Maestro Miller (@MaestroMiller_) October 10, 2024

¿Qué pasó en realidad?

El caso cogió tanta relevancia que no solo se quedó en redes sociales, se llevó a la televisión de dicho país, donde una de las madres que enfureció contra la profesora explicó: “Yo quiero que escuchen la parte nuestra, porque dicen que somos violentas, que le pegamos a la maestra, pobrecita, pero acá se ha torturado y maltratado 24 chicos”.

Más virales: Video: estudiantes fingieron una pelea para celebrarle el cumpleaños a su profesora

En diálogo con TN, la mujer identificada como Jennifer, quien tiene una hija de 10 años en sexto, aseguró que su hija no quería volver al colegio y cuando indagó “mi hija me dijo ‘mamá, la señorita nos hace esto y esto. Nos agarra del oído y nos dice que somos unos negros inservibles, que le damos asco, que no vamos a ser nadie en la vida’. Yo le pregunté ‘¿Eso te dice a vos?’ y ella dijo ‘no solo a mí, a todos mis compañeros me dice. A todos los nenes nos dice. A Bautista cuando está dibujando y le dice ‘qué estás dibujando pendejo de mierda, ¿no ves que sos un retrasado?”.

Por la otra parte, el Frente de Unidad Docente Bonaerense emitió un comunicado, en el que destaca: “es inadmisible que tanto nuestras alumnas y alumnos como docentes tengan que vivir situaciones hostiles dentro del ámbito escolar”, en rechazo a la forma en que actuaron las mujeres.