¿Un nuevo Netflix? Servicio de streaming anuncia que empezará a crear contenidos con IA

La inteligencia artificial es uno de los elementos de la tecnología que más ha avanzado durante los últimos años. A partir de esta han sido cada vez más las herramientas que se han desarrollado para la ayuda del ser humano.

ChatGPT, Gemini o Aria son solo algunos de los nombres de bots generados con IA, los cuales brindan ayuda al ser humano en asignaciones u otras tareas. Sin embargo, la inteligencia artificial se estaría expandiendo a campos que ni siquiera fueron pensados en un inicio.

Uno de los servicios más utilizados a día de hoy es el streaming. Este permite disfrutar de contenido audiovisual de calidad, a través de varias plataformas, como lo puede ser Netflix, Prime Video o Max, entre varias otras.

Esta industria ha gozado de gran éxito durante los últimos años. Aún así, este campo estaría por cambiar en el próximo tiempo con la inclusión de la IA.

El inicio de esta temática empezó a ser analizada, luego de que se diera a conocer que un nuevo servicio de streaming llamado ‘Showrunner’ empezará a crear shows a partir de inteligencia artificial.

De acuerdo con lo rumorado, la idea de esta plataforma será marcar un nuevo comienzo en lo que se refiere al entretenimiento, con el fin de así poder cautivar al público con ideas inspiradoras.

Según se muestra en el anuncio brindado en el sitio web de la plataforma, podría incluso permitir a los usuarios crear su propio show, por lo que para muchos resulta en una idea innovadora.

Claramente esto podría afectar a las plataformas de streaming ya existentes, sin embargo, la mayor preocupación vendría por parte de algunos gremios pertenecientes al entretenimiento.

Al tratarse de shows completamente creados con IA, los actores y también los guionistas podrían ver afectado su trabajo.

Estos gremios ya han atravesado varias polémicas, incluso desde el año pasado, cuando se dio a conocer que entrarían a huelga, por diferencias con la Alianza de Productores de Cine y Televisión.

Por el momento, Showrunner solo se encuentra disponible en versiones Alpha. No obstante, a través de su sitio web, se permite obtener un acceso anticipado, e incluso se pueden ver adelantos de algunos shows que habrían sido realizados con IA.

Del mismo modo, en redes sociales se han podido ver algunos detalles respecto a como funcionaría este proyecto y cómo permitiría crear nuevos shows.

Announcing our paper on Generative TV & Showrunner Agents!

Create episodes of TV shows with a prompt – SHOW-1 will write, animate, direct, voice, edit for you.

We used South Park FOR RESEARCH ONLY – we won’t be releasing ability to make your own South Park episodes -not our IP! pic.twitter.com/6P2WQd8SvY

— The Simulation (@fablesimulation) July 18, 2023