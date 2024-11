¿Tiempo o kilometraje? La clave a la hora de cambiar el aceite de su vehículo

Uno de los aspectos más fundamentales en el mantenimiento de un vehículo es el cambio de aceite, ya que una correcta lubricación ayuda a prolongar la vida útil del motor. Sin embargo, una de las preguntas más comunes entre los conductores es si lo más importante para decidir cuándo cambiar el aceite es el tiempo o el kilometraje.

Aunque muchos conductores siguen la regla tradicional de cambiar el aceite en función de los kilómetros recorridos, con base a lo que les indica la serviteca o el manueal del automotor, un estudio reciente ofrece una nueva perspectiva sobre este tema.

En algunos casos, los fabricantes tienen intervalo de entre 5.000 u 8.000 kilómetros o determinado tiempo, de acuerdo con la cantidad de uso que tenga el vehículo y otros factores como su año de fabricación y hasta el mismo tipo de aceite que use. No obstante, en el caso de los autos actuales requieren un cambio de aceite cada 15.000 kilómetros o, como máximo, una vez al año.

No obstante, los expertos advierten que este tipo de intervalo puede ser excesivo, especialmente en vehículos más antiguos. De hecho, para autos con más de 15 años, algunos especialistas recomiendan adelantar el cambio de aceite a cada 5.000 kilómetros, aunque siempre es fundamental seguir las indicaciones del fabricante.

Kilometraje vs. tiempo: ¿Cuándo se debe cambiar el aceite?

Para aclarar cuál de estos factores (tiempo o kilometraje) es más relevante, un estudio realizado por Blackstone Laboratories, un laboratorio estadounidense especializado en automoción, ofrece una respuesta a este tipo de incognita.

Según este estudio, lo que realmente influye en la necesidad de cambiar el aceite es el kilometraje, no tanto la antigüedad del aceite. Joe Adams, presentador del podcast Slick Talk: Powered by Blackstone Laboratories, comentó sobre los hallazgos del estudio en un episodio que ha cobrado relevancia recientemente: «La antigüedad de un aceite no es motivo suficiente para tirarlo, el kilometraje es lo que hay que tener en cuenta».

Para llevar a cabo su investigación, Blackstone Laboratories analizó una botella de aceite sintético Mobil 1 0W40, que tenía 14 años de antigüedad y había sido almacenada en condiciones no ideales. A pesar de su edad, el aceite conservaba sus propiedades esenciales, como la presencia de aditivos y la capacidad de neutralizar ácidos dañinos, lo que demuestra que, incluso después de tanto tiempo, el aceite aún puede ser efectivo si no ha alcanzado el límite de kilometraje recomendado.

Además, Blackstone realizó pruebas en varios vehículos de diferentes edades y características. Por ejemplo, en un Ford F-150 de 2020, probaron aceites con menos de 6 meses de uso y otros con hasta 5 años de antigüedad, y los resultados mostraron que el aceite de los autos con pocos kilómetros no había perdido su calidad.