Este fue el carro usado más vendido durante octubre; su precio lo sorprenderá

Cada vez son más las personas que se emocionan con la idea de tener un carro propio, es por eso que se esfuerzan en buscar la opción más económica, pero que se destaque en las vías, no solo por su tamaño, también por todo lo que puede brindar al usuario.

Según se dio a conocer por medio de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, en los últimos meses las ventas de carros usados han ido en aumento, por lo que es un mercado se viene recuperando para cerrar este año con grandes ingresos que permitan recuperar las cifras en rojo que vienen de años pasados.

Leer más: Estos son algunos de los carros que consumen menos gasolina; Twingo y Spark en el listado

¿Cuál es el mejor carro usado?

En el mes de octubre se presentaron más de 80 traspasos, por lo que varias personas decidieron comprar un vehículo usado. La marca líder de este mercado es Chevrolet, que en total tuvo más de 20 mil ventas en el mes pasado, por lo que es una de las opciones que más buscan las personas.

Además, algo que llama mucho la atención de los expertos en la industria es que el carro más vendido durante el último mes fue el icónico Chevrolet Spark, considerado un carro pequeño y de muy buena calidad que en pocas ocasiones sufre graves daños en su motor, por lo que suele tener un rendimiento totalmente aceptable en comparación a otros casos.

Seguir leyendo: Utilizaron carros para jugar Pac-Man en la vida real y el video es una joya audiovisual

Este vehículo se puede encontrar en el mercado desde los $15 millones, por lo que suele ser un poco muy asequible entre los conductores y esto puede ser uno de los motivos por lo que cada vez son más quienes se animan a comprar este tipo de carros.

También, suele ser uno de los automotores más económicos, pues el consumo de gasolina no es tal alto en comparación a otros. Sin embargo, un aspecto que no suele gustarle a muchas personas, es que este tipo de vehículos puede ser un poco pequeño, algo que no permite que se puedan cargar muchas cosas y lo hace menos atractivo frente a otros.

Otras opciones que también se destacaron en el último mes fueron el Chevrolet Aveo, Chevrolet Sail y el Mazda 3 que tiene una gran acogida en el mercado gracias a su diseño elegante que llama mucho la atención de los conductores.