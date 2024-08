‘The Umbrella Academy’: ¿hubo un final justo para los personajes y los fanáticos?

Archivado en: •

, llega a su final después de 4 temporadas, dejando diferentes sensaciones entre todos los fanáticos que siguieron la historia de un grupo de problemáticos hermanos pertenecientes a ‘The Umbrella Academy’. The Umbrella Academy, creada por Gerard Way, líder y vocalista de My Chemical Romance (banda de la que no suena ni una canción en la serie, raro, yo hubiera aprovechado)

“En la duodécima hora del primer día de octubre de 1989, 43 mujeres de todo el mundo dieron a luz; lo raro de esto, es que ninguna de ellas había estado embarazada cuando comenzó el día”, así empieza esta llamativa historia de un grupo de jóvenes con poderes poco convencionales que fueron entrenados por su padre de manera exigente para combatir el crimen y salvar al mundo del apocalipsis.

El avance de esta serie ha estado marcada por momentos muy interesantes, un mono mayordomo muy sabio que termina siendo asesinado por uno de los héroes, la destrucción del mundo, la muerte de JFK provocada supuestamente por uno de los protagonistas, la incursión en guerras mundiales y conflictos internacionales, hacen que esta historia se haya desarrollado en escenarios muy llamativos.

Sin embargo, con el correr de cada una de las temporadas, el cuento se fue volviendo un poco más enredado y confuso entre tantos puntos de giros, traiciones y dramas.

Antes de la llegada de la última temporada, nos habíamos quedado en que los 7 superhéroes estuvieron evitando un nuevo apocalipsis, encontrándose con que el personaje detrás de todas las complicaciones que vivieron y culpable de la extinción del mundo, era su padre adoptivo, Sir Reginald Hargreeves, un excéntrico multimillonario que los entrenó para poder manipular el mundo a su favor y poder crear una realidad donde su amada ex esposa estuviera viva.

El final

Después de 36 episodios, decenas de peleas, varios finales del mundo, viajes en el tiempo y multiversos, el escenario favorito de DC o Marvel hoy por hoy; los 7 hermanos adoptados se encontraron en una versión del mundo donde vivían insoportablemente sin sus poderes, tenían familias, trabajos normales por prestación de servicios, y sueños fracasados que los acercan a su versión más humana hasta el momento.

Esto no dura mucho tiempo, pues, así como ellos, muchas personas en el mundo tienen la sensación de no pertenecer a esa realidad, por lo que crean una sociedad secreta llamada ‘Los Guardianes’, y tras años de búsqueda comienzan a encontrar pistas suficientes para creer que en definitiva su vida fue alterada.

Como en otras ocasiones, la mente maestra detrás de todo este caos y engaño es el padre adoptivo de los niños superpoderosos con problemas para socializa. Él (el padre), quería evitar el fin del mundo nuevamente, sacrificando a uno de sus hijos adoptado, específicamente a Ben, quien desde el principio fue el evento canon del apocalipsis y los superhéroes querían evitar que su hermano muriera.

El final no se los cuento, a muchos les gustó, a otros no tanto, en mi opinión la última temporada se desvía en muchas líneas innecesarias y no logra crear, como dicen ahora, el hype para un cierre magistral. Aparecen nuevos conflictos que más que agregar tensión, terminan distrayendo el foco de lo verdaderamente importante, que el fin del mundo está cerca.

Igual, véanla, porque esta es una serie de ficción de esas que son perfectas para pasar una tarde y distraer la mente, habrá personajes que los atraparan, giros que no podrían imaginar, un monstruo SORPRENDENTE, y un final que deja mucho que pensar.

¿Cómo calificarían ustedes a The Umbrella Academy? Por aquí le doy un 7.5.

Por: Champion