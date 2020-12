Ellen Page, de The Umbrella Academy, se declara transgénero y ahora es Elliot Page

Ellen Page, recordada por su actuación en “X-Men: Días del futuro pasado” y la comedia “Juno” en el año 2007, con la que fue nominada al Óscar como mejor actriz, confesó al mundo ser transgénero y sentirse orgullosa de ello.

Este martes en medio de un comunicado oficial a través de su cuenta de Twitter, la actriz hoy recordada por su participación en la serie de Netflix “The Umbrella Academy” se atrevió a decirle a todos sus seguidores cual era su verdadera orientación sexual.

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot… Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida”

En el comunicado que cuenta con más de 250 mil retweets, 1 millón 100 mil likes y cerca de 35 mil comentarios, el ahora actor, señaló que se encuentra asustado de las reacciones violentas que puedan tener algunos que aún no comprendan del todo su orientación.

“Tengo miedo de la invasión, el odio, las ‘bromas’ y la violencia… Las estadísticas son asombrosas. La discriminación hacia las personas trans es generalizada, insidiosa y cruel, y tiene consecuencias horribles”.

Pese al miedo que siente, por las reacciones de sus “fans”, su familia, amigos, conocidos y personajes de la farándula internacional han sido bastante favorables, mostrando su apoyo incondicional a Elliot y su esposa, la bailarina y coreógrafa Emma Portner.

So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT! Can't wait to see you return in season 3! 🎻 🖤

Profound love and admiration for you @TheElliotPage !! Your strength, bravery and activism – not to mention all the art you contribute to this earth – is truly special. Thank you for being so open about your journey and for fighting so hard to make the world a better place. ❤️❤️ https://t.co/2WLs0eT49v

— Tegan and Sara (@teganandsara) December 1, 2020