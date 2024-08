Revelan cifra por la que el Palmeiras dejaría ir a Richard Ríos a un club europeo

Archivado en: •

Richard Ríos, jugador del Palmeiras, ha estado en rumores de cambio de equipo durante el último mes. El nacido en Vegachí sorprendió al mundo del fútbol por el desempeño que demostró en la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024.

Comandando el mediocampo de la ‘tricolor’ junto a Jefferson Lerma, y James Rodríguez, Ríos logró despertar el interés de varios clubes que aumentaron su interés por el jugador.

Esto causó que una vez terminado el torneo, varios dieron por sentado su fichaje por algún club prestigioso en Europa. Sin embargo, este proceso se ha demorado de más.

Richard Ríos milita en el Palmeiras desde el año 2022, donde ya ha acumulado más de 50 partidos. Luego de la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024, Ríos parecía listo para dar el salto a Europa, pero su club no ha hecho de este proceso algo sencillo.

A causa del gran nivel mostrado, y el continuo interés de varios equipos de Europa, el Palmeiras ha solicitado cantidades importantes de dinero a quienes se han acercado a Ríos.

Muchos han preferido evitar estas negociaciones, sin embargo, algunos clubes de Inglaterra, e incluso Francia siguen interesados en los servicios del jugador

Si bien el Palmeiras sigue poco convencido de esta idea, en las últimas horas se habría dado a conocer la cifra monetaria que aceptaría el club brasileño para dejar ir a Richard Ríos al fútbol de Europa.

A través de su cuenta de X, el periodista especializado en las transferencias del mercado europeo, Pedro Almeida, explicó que Ríos sigue recibiendo el interés de varios clubes del viejo continente, en especial desde Francia e Inglaterra.

🚨🇨🇴 Clubs from England and France approached Palmeiras to understand possible deal conditions about Richard Rios.

Palmeiras doesn’t intend to accept offers less than €30m for the player who was one of the highlights of Colombia National Team in Copa América. pic.twitter.com/HPHzKqwtQW

— Pedro Almeida (@pedrogva6) July 18, 2024