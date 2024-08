Archivado en: •

Richard Ríos ha sido uno de los jugadores colombianos más reconocidos del último mes. El nacido en Vegachí demostró gran habilidad en la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024 que le permitió llegar a la final con Colombia.

El despliegue del mediocampista permitió que su ficha empezara a interesar en Europa, y empezaran a surgir gran interés para comprar al militante del Palmeiras.

Sin embargo, a pesar de varias ofertas del viejo continente, el Palmeiras de Brasil se resiste a ceder y no quiere vender a Ríos.

Un ejemplo de esto se habría presentado en las últimas horas. Aunque quedan pocos días para que el mercado europeo de fichajes se cierre, algunos equipos insisten por el mediocampista.

Según reportes del periodista del mercado de fichajes, Pedro Almeida, Ríos habría recibido interés de Inglaterra, y de Francia, con un importante énfasis en el Paris Saint-Germain.

🚨🇨🇴 Clubs from England and France approached Palmeiras to understand possible deal conditions about Richard Rios.

Palmeiras doesn’t intend to accept offers less than €30m for the player who was one of the highlights of Colombia National Team in Copa América. pic.twitter.com/HPHzKqwtQW

— Pedro Almeida (@pedrogva6) July 18, 2024