Estos son los planes del Palmeiras para Richard Ríos tras Copa América, ¿se va de Brasil?

Tras la histórica actuación de la Selección Colombia en la Copa América muchos jugadores de la tricolor ganaron relevancia, tanto en el territorio nacional como el internacional. Este es el caso de Richard Ríos, el mediocampista que vistió con la dorsal 6 de la tricolor.

El futbolista colombiano de 24 años nació en Vegachi, municipio de Antioquia. Desde muy pequeño demostró su amor por el fútbol, pero debido a una serie de dificultades decidió pasar al fútbol sala.

“Lastimosamente, no se me dieron las cosas al principio en el fútbol de campo, de ahí parto para el futsal, me va mejor y a los 16 me vuelvo jugador profesional. Continúo mi carrera en algunas categorías de base en la Selección Colombia y después en la de mayores”, afirmó el deportista durante una entrevista con la Conmebol.

En 2018, participó con la Selección Colombia en el Campeonato Sudamericano Sub20 de Futsal realizado en Brasil, donde diferentes reclutadores brasileños se fijaron en su actuación. Al poco tiempo, el jugador recibió una oferta para presentar pruebas de fútbol de campo a las inferiores del Flamengo.

Le puede interesar: VIDEO: Así llegó la Selección Colombia a Bogotá, ¿por qué no los recibieron los hinchas?

Ríos debutó en septiembre de 2020 con el mismo club, pero al no lograr la titularidad fue a préstamo al Mazatlán, de México. “En México tuve una lesión, que es el peor momento para un deportista, tuve una ruptura de ligamento cruzado y otras lesiones que comprometieron mi rodilla”, narró el jugador en entrevista con la Conmebol.

Al volver a Brasil, el Flamengo decidió no renovarlo, por lo que firmó con Guaraní, equipo de la segunda división de Brasil. El colombiano destacó y llamó la atención del Palmeiras, su actual equipo.

¿Richard Ríos se irá de Brasil?

Antes de la Copa América, el Palmeiras renovó el contrato de Ríos hasta el 2026. Añadiendo una cláusula de rescisión que se aproxima a los 20 millones de euros, cifra que debería pagar el equipo que desee ficharlo. De igual manera, el club aseguró que venderlo no se encuentra entre sus prioridades. Transfermarkt, página especializada, asegura que el colombiano se encuentra tasado en cinco millones de euros.

Hasta el momento, han circulado diferentes rumores sobre el futuro del colombiano. Entre los supuestos equipos interesados en el futbolista se encuentran el Fulham, de Inglaterra, el Sevilla y el Villarreal de España, y la Juventus de Italia.

Le puede interesar: ¿En dónde juega Daniel Muñoz? Ha estado en 2 equipos colombianos y 2 europeos

Números de Richard Ríos desde el 2020 al 2024

Partidos jugados: 120

Goles: 8

Asistencias: 3

Minutos jugados: 6.628′

Tarjetas amarillas: 22

Tarjetas rojas: 4

Estos datos no tienen en cuenta su desempeño con la Selección Colombia.