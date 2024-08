James Rodríguez podría jugar en River, periodista asegura que Gallardo lo habría llamado

La incertidumbre en torno al futuro de James Rodríguez está alcanzando su punto máximo. En las últimas semanas, el mediocampista colombiano de 33 años ha sido vinculado con varios clubes europeos, especialmente en España, una liga en la que ha tenido una carrera destacada y a la que parece desear regresar.

Recientemente, la atención se ha centrado en el Rayo Vallecano y el Real Betis. Mientras el primero había presentado una oferta formal, el segundo estaba interesado en reactivar las conversaciones con Rodríguez. Sin embargo, nuevos rumores sugieren que un equipo adicional entraría en la competencia por fichar al talentoso colombiano.

El regreso de Marcelo Gallardo a River Plate ha generado un gran revuelo en el mercado de fichajes argentino. Este retorno ha desencadenado una serie de movimientos estratégicos destinados a reforzar al equipo y recuperar su dominio en el continente. Gallardo ha demostrado su ambición con la incorporación de figuras como Germán Pezzella y Marcos Acuña, además de jóvenes talentos como Franco Carboni y Federico Gattoni.

El fichaje de James Rodríguez ha emergido como una de las noticias más impactantes. Tras finalizar su contrato con São Paulo y tras una destacada participación en la Copa América, el mediocampista se encuentra en una encrucijada. Aunque inicialmente se pensaba que su futuro estaba en Europa, la posibilidad de unirse a River Plate ha cobrado fuerza, especialmente tras la intervención directa de Marcelo Gallardo.

Gabriel Anello, periodista de Radio Mitre, ha revelado que Gallardo habría contactado personalmente a James Rodríguez para expresar su interés en incorporarlo en el segundo semestre de la temporada sudamericana. “James está a un paso… Fue fundamental el llamado telefónico de Gallardo”, comentó Anello, subrayando la importancia del rol de Gallardo en esta posible contratación.

Me acaban de confirmar que faltan mínimos detalles pero que está

No quieren confirmarlo y quemarlo hasta que River no pase a Talleres de Cba, no quieren en River que pase lo de Luis Suárez

A James le tienta la Libertadores

— Gabriel Anello (@anellogaby) August 20, 2024