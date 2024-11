¿Qué significa ‘Over Each Other’? Letra y traducción del nuevo lanzamiento de Linkin Park

‘Over Each Other’ es uno de los últimos lanzamientos de la banda Linkin Park. Esta agrupación se prepara para lanzar su nuevo disco en los próximos días, y cautivar a Bogotá con su presentación el lunes 11 de noviembre.

Esta agrupación ha generado gran entusiasmo desde el anuncio de su regreso con Emily Armstrong como vocalista. Linkin Park había estado un largo tiempo fuera de actividad, tras el fallecimiento de Chester Bennington.

Sin embargo, desde dicho anuncio ha logrado llenar varios shows, y lanzar sencillos que generan entusiasmo para los amantes de la banda, y del rock.

El lanzamiento de ‘Over Each Other’

Justamente uno de ellos fue ‘Over Each Other’, el tercer sencillo de preparación para su nuevo disco ‘From Zero’, luego del lanzamiento de ‘The Emptiness Machine’ y ‘Heavy Is The Crown’.

De manera particular este sencillo ha generado gran entusiasmo y podría marcar el último lanzamiento antes del gran álbum que está estipulado a salir el próximo 15 de noviembre.

En cuanto al significado de esta canción, es importante considerar la traducción de su titulo. Esta se llama ‘Over Each Other’, lo que en español se traduce como ‘Uno Sobre El Otro’.

Justamente esto explica el mensaje que quiso plasmar Linkin Park con la canción. En el videoclip se puede ver a Emily Armstrong discutiendo con lo que parece ser su pareja.

De hecho, en la canción la letra hace referencia al momento en que la comunicación entre una pareja falla, y solo empiezan a gritar, o hablar uno sobre el otro.

Incluso esta canción esta llena de metáforas sobre el fallo de comunicación entre dos elementos, algo clave para el funcionamiento de las relaciones personales.

Finalmente, la canción en uno de sus últimos puentes dice «¿estamos uno sobre el otro?» haciendo referencia a que en esta relación fallida, cada uno se está poniendo por encima de su pareja.

El mensaje de este éxito es bastante claro, pero, para un mayor entendimiento, les dejamos la letra traducida al español:

Letra de ‘Over Each Other’ de Linkin Park en español

Esta es la carta que yo no escribí

Buscando color en el blanco y negro

En el rascacielos que creamos en terreno inestable

Y estoy tratando de encontrar mi paciencia

Pero no me dejas respirar y jamás estoy bien

Todo lo que hacemos es hablar uno sobre el otro

No hay nada debajo, todo es una pérdida de tiempo

Todo lo que hacemos es hablar uno sobre el otro

Uno sobre el otro

Estoy alcanzando satélites, pero todo el tiempo

En voz baja, dices que estaba tan equivocada, oh-oh

Los rascacielos que creamos están cayendo

Y cayendo libremente hacia el pavimento

Pero no me dejas respirar y jamás estoy bien

Todo lo que hacemos es hablar uno sobre el otro

No hay nada debajo, todo es una pérdida de tiempo

Todo lo que hacemos es hablar uno sobre el otro

¿Estamos sobre el uno del otro?

¿Estamos sobre el uno del otro?

No puedo dormir, me quedo despierta de noche

Estoy tan cansada de hablar uno sobre el otro

Así que, di lo que hay debajo, quiero ver tu lado

No tenemos que estar hablando uno sobre el otro

Uno sobre el otro, uno sobre el otro

Uno sobre el otro, uno sobre el otro

