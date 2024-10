¿Qué significa ‘Come As You Are’? Esta es la historia y letra de la icónica canción de Nirvana

‘Come As You Are’ es una de las canciones más reconocidas en toda la trayectoria de Nirvana. Esta histórica banda liderada por el fallecido Kurt Cobain, se ganó el corazón de millones de personas en todo el mundo.

Si bien Nirvana tuvo una trayectoria relativamente corta por el deceso de su cantante, la banda dejó varios ‘himnos’ musicales con su estilo basado en el grunge.

Aunque el más conocido es ‘Smells Like Teen Spirit’, también se pueden destacar otros, como es el caso de ‘Come As You Are’.

El lanzamiento de ‘Come As You Are’ de Nirvana

‘Come As You Are’ es una de las canciones más recordadas de Nirvana. Este éxito fue lanzado en 1992, e incluso formó parte del icónico álbum ‘Nevermind’, al igual que ‘Smells Like Teen Spirit’.

Esta canción con el paso del tiempo ha sido sumamente recordada, en especial por parte de quienes incluso la consideran como la mejor canción de Nirvana.

Esto no solo por su estilo y melodía, sino incluso por la historia y significado que posee la composición de este éxito.

De manera concreta, es importante explicar inicialmente que ‘Come As You Are’ se traduce como ‘Ven como eres’.

De hecho, lo que transmite su título, es lo que la banda buscó decir a sus fanáticos con esta canción. El significado de ‘Come As You Are’ en concreto, se trata sobre un mensaje de aceptación personal, y de comprender lo que somos.

Incluso, en su estribillo, esta canción habla sobre aceptar lo que hemos sido, lo que somos, y lo que seremos en un futuro.

Para muchas personas, esta canción ha sido una gran ayuda en momentos difíciles, por lo que el mensaje ha trascendido por años. De esta forma, también se genera cierta relación entre la forma de ser de las personas y su interacción con la sociedad, ya que Cobain incluso habla sobre aceptar lo que los demás quieren que seamos.

El mensaje de esta canción parece sumamente directo. Sin embargo, para un mayor entendimiento, aquí le dejamos la letra de este éxito en español.

La letra de este gran éxito

Ven como eres, como eras, como quiero que seas

Como amigo, como amigo

Como enemigo conocido

Tómate tu tiempo, date prisa

La elección es tuya, no llegues tarde

Tómate un descanso, como un amigo

Como memoria conocida

Memoria

Memoria

Memoria

Memoria

Ven empapado en barro, empapado en lejía

Como quiero que seas

Como tendencia, como amigo

Como memoria conocida

Memoria

Memoria

Memoria

Memoria

Y te juro que no tengo una pistola

No, no tengo un arma

No, no tengo un arma

Memoria

Memoria

Memoria

Memoria (y no tengo pistola)

Bueno, Y te juro que no tengo una pistola

No, no tengo un arma

No, no tengo un arma

No, no tengo un arma

No, no tengo un arma

(Memoria)

Memoria

(Memoria)