¿Qué es ‘Smells Like Teen Spirit’? Significado y traducción del enorme éxito de Nirvana

Sin lugar a dudas, ‘Smells Like Teen Spirit’ de Nirvana, es uno de los mayores éxitos en la historia de la música en general. Millones de personas han vibrado a partir del ritmo de esta canción que es conocida mundialmente.

Nirvana tuvo una trayectoria musical ciertamente corta, sin embargo, los liderados por Kurt Cobain lograron dejar grandes éxitos tatuados en la memoria de millones de personas.

Una de ellas fue, claramente, ‘Smells Like Teen Spirit’, y por ello, aquí les contamos el lanzamiento, y significado de esta histórica canción.

El histórico ‘Nevermind’ de Nirvana

A lo largo de los años, han existido varios discos que han marcado éxito en la historia de la música. Algunos han sido momentáneos, mientras que otros han llegado a convertirse en lanzamientos inolvidables.

Sin dudas, en el segundo de los casos, uno de los más resaltantes es ‘Nevermind’, el álbum debut de Nirvana en el mercado musical.

Este lanzamiento de 1991 llegó con un estilo grunge que revolucionó al rock, y posicionó a Nirvana como una de las bandas más reconocidas del momento.

Dicho disco contó con una duración de más de 40 minutos, además de 12 canciones, más 1 ‘track’ escondido.

No obstante, el que se llevó los principales aplausos fue el que abría el disco, ‘Smells Like Teen Spirit’, una canción de solo 5 minutos, pero que se ha extendido por décadas gracias a su impacto.

Uno de los detalles más inolvidables de esta canción es el ‘riff’, pero, también destaca su letra, la cual ha sido cantada a todo pulmón por millones de personas.

Esta canción esconde en su significado un himno juvenil, el cual habla de la forma en que la juventud es capaz de ver el mundo de una manera diferente.

Incluso, ‘Smells Like Teen Spirit’ es una crítica a la sociedad, incluyendo sus identidades, sus expectativas, y sus valores, a partir de quienes la componen.

Estos elementos desde la visión de los jóvenes llevan a un descontento y a una rebeldía que es representada perfectamente en ‘Smells Like Teen Spirit’ o ‘Huele a espíritu adolescente’, como se traduce su título.

Sin embargo, para mayor entendimiento, aquí les dejamos su letra traducida al español.

Letra de ‘Smells Like Teen Spirit’ en español

Carga las armas, trae a tus amigos

Es divertido perder y pretender

Ella está demasiado aburrida y segura de si misma

Oh, no, se una mala palabra

Hola, hola, hola, cuan bajo (x4)

Con las luces apagadas

Es menos peligroso



Aquí estamos ahora, entretennos

Me siento estúpido y contagioso

Aquí estamos ahora, entretennos

Un mulato, un albino

Un mosquito, mi libido

Soy peor en lo que mejor hago

Y por este regalo me siento bendecido

Nuestro grupo siempre ha sido pequeño

Y siempre lo será hasta el final

(Se repite el estribillo)

Y olvido aún cuál es el sabor

Oh, sí, supongo que me hace sonreír

Me lo resulta difícil, es difícil de encontrar

Bueno, lo que sea, olvídalo

(Se repite el estribillo)

Con las luces apagadas

Es menos peligroso

Aquí estamos ahora, entretennos

Me siento estúpido y contagioso

Aquí estamos ahora, entretennos

Un mulato, un albino

Un mosquito, mi libido

Una negación, una negación, una negación (x4)