¿Puedo retirar mis cesantías para comprar boletas de conciertos y festivales?

El Festival Estéreo Picnic, Megadeth, Caifanes, el Cuarteto de Nos, Iron Maiden y más agrupaciones de talla mundial han confirmado conciertos en Colombia, convirtiendo al país es una de las opciones irrefutables para calendarizar los eventos.

Con cada confirmación de concierto, los fanáticos celebran el poder ver a sus agrupaciones favoritas, como es el caso de Blink-182, que desde el 2023 tiene a la expectativa a sus fanáticos en Colombia, quienes llevan esperando más de un año para poder ver a Travis Barker, Mark Hoppus y Tom DeLonge.

Otra de las bandas que desde hace tan solo un par de meses ya puso a ahorrar a sus fieles seguidores en Colombia es Iron Maiden, ya que después de 12 años Bruce Dickinson y compañía llegan de nuevo a Bogotá para convertir al Campín de Bogotá en el recinto de ‘la bestia’ con la gira The Future Past Tour.

Por el lado del Festival Estéreo Picnic 2024, este espectáculo de cuatro días llega con agrupaciones como Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars, The Offspring, Placebo, Kings of Leon, Greta van Fleet y el remate con Blink-182, uno de los motivos que logran acelerar el corazón de los fanáticos del rock.

Ahora bien, son pocos los eventos que ofrecen servicios de alcancías de ahorro virtual para que los fanáticos logren recaudar el dinero en un tiempo estimado y así puedan comprar sus entradas, por esta razón muchos se preguntan sobre otras alternativas de ahorro que les permita ir a sus conciertos favoritos.

Así las cosas, una de las preguntas más frecuentes apunta hacia las cesantías, el ahorro que tienen los trabajadores colombianos y que se puede calcular según el tiempo que lleven laborando, y que se puede deducir por un mes de salario en cada año de trabajo cumplido.

¿Puedo retirar las cesantías para comprar boletas de conciertos?

Esta es una de las consultas más frecuentes en los canales de PQR’S, y no solo con ánimo de obtener entradas para conciertos o festivales, sino para realizar otro tipo de compras, pero este proceso no es tan fácil como muchos se lo imaginan. Es decir, si la persona realiza la solicitud de retiro de cesantías para comprar boletas de conciertos, el fondo rechazará la solicitud, pues este ahorro no se puede usar para este tipo de adquisiciones.

¿Para qué se pueden usar las cesantías?

Primero es necesario saber que cada empleado colombiano hace este aporte como un ahorro que equivale a un suelo al año. Ahora bien, en cuanto a la utilidad que se le pueden dar a las cesantías, existen solo algunos casos como compra, construcción o mejora de vivienda; educación o en caso de quedarse sin empleo.