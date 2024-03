¿Adiós a los likes en X? Elon Musk anunció radical cambio en la legendaria red social

Archivado en: •

Elon Musk no para de causar controversia, especialmente desde que compró Twitter. El magnate se ha encargado de realizar radicales cambios a la red social, empezando por el nombre y el logo de la aplicación. Del legendario pájaro azul no quedó nada y ahora solo se ve una ‘X’.

Sin embargo, pese a los cambios de nombre y ciertas políticas de uso, la popularidad de Twitter (ahora X) siguió intacta. Millones de usuarios alrededor del mundo aún usan la red social para publicar infinidad de contenido y opiniones.

De hecho, cuando Elon Musk compró Twitter y realizó el cambio de nombre, Mark Zuckerberg lanzó Threads, una red social que funciona igual que X. Sin embargo, esta aplicación no tuvo tan buena acogida y el reinado de X continuó.

Aunque X sigue siendo una de las redes sociales más usadas a nivel mundial, Elon Musk continúa obsesionado con la idea de querer cambiar la esencia de la aplicación. Ahora, se conoció que el magnate planea eliminar el conteo de los likes y los RT.

En medio de una conferencia en el evento de Tecnología, medios y telecomunicaciones de Morgan Stanley, el magnate aseguró que desaparecerá el conteo de los me gusta y reposteos en todas las publicaciones.

Sin embargo, según explicó el mismo Elon Musk, estos conteos no desaparecerán por completo en la línea de tiempo, pues estos seguirán siendo visibles cuando alguien ingrese del todo a cada publicación.

Al parecer, este cambio tendría como objetivo ofrecer una experiencia más limpia a la línea de tiempo de la aplicación. Por el momento, se desconoce la fecha en la que Elon Musk implementaría estos cambios en X.

That is definitely happening. Just view count, as proxy for the other metrics, will show on the timeline

— Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2024