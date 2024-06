Kylian Mbappé hizo dura revelación sobre jugar en el PSG: «Me hablaron de manera violenta»

Kylian Mbappé es uno de los jugadores más talentosos en el fútbol actual. El astro de origen francés está llamado a ser uno de los futbolistas más dominantes para los próximos años del balompié, gracias tanto a su velocidad, como también a su capacidad goleadora.

En las últimas horas todos los focos se han dirigido hacia este joven. Luego de un largo paso por el PSG, Mbappé había anunciado que saldría de este club, por lo que todos estaban atentos al próximo destino de este artillero.

Tras varios días de incertidumbre, Mbappé reveló que cumpliría un sueño, ya que se vestiría de blanco, y desde la temporada 2024-25, defenderá la camiseta del Real Madrid.

La historia de Kylian Mbappé y el Real Madrid

La carrera de Mbappé inició de manera destacada, ya desde muy joven varios se empezaron a fijar en el talento del nacido en Francia. En el 2017, el delantero compartía dupla con el colombiano, Radamel Falcao, en un AS Mónaco que logró llegar a semifinales de Champions League.

Luego de esto, para el año 2018, el joven pasaría en una transferencia récord al Paris Saint-Germain, incluso a pesar del interés por parte de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

A partir de dicho año el Madrid iniciaría una búsqueda incesante con el fin de poder convertir a Mbappé en su nuevo fichaje galáctico.

Tras varios intentos fallidos año tras año, a causa de algunas maniobras del PSG, y de incluso la llegada de Lionel Messi al equipo parisino, Mbappé anunciaba el fin de su contrato, y por tanto un cambio de aires.

Esto permitió que el Real Madrid lo obtenga de manera gratuita, pero, evidentemente tendrá incurrir en un gran desembolso por el salario de Kylian, el cual de forma estimada sería de 15 millones de euros.

La dura revelación de Mbappé

Durante la tarde este 4 de junio, el joven dio sus primeras palabras como nuevo jugador del Real Madrid. En medio de la concentración de la selección francesa para la próxima Eurocopa, Mbappé habló e incluso expuso sus condiciones en el Paris Saint-Germain.

En esta conferencia de prensa, el jugador fue consultado sobre sus últimos días como jugador del PSG, y algunas revelaciones de Kylian Mbappé dejaron fríos a los presentes.

«Durante el final de temporada jugué menos, todo el mundo sabe porque (…) Me hicieron entender que no jugaría en el PSG a inicio de año, me hablaron con violencia, me lo dijeron» dijo Mbappé.

Claramente estas medidas fueron tomadas luego de que el futbolista expresara su intención de no renovar su vinculo en el club francés. A pesar de esto, el joven dejó claro que no era culpa de su entrenador, Luis Enrique, ya que si no fuera por él, no habría vuelto a pisar una cancha con la camiseta del equipo parisino.