¿Por qué le dicen ‘Goku’ a Yeison López? El medallista de plata en Olímpicos 2024

Yeison López, el joven chocoano de 24 años, ganó la medalla de plata en la prueba de levantamiento de pesas en la categoría de 89 kilogramos de los Juegos Olímpicos 2024 realizados en París, Francia.

Durante su primer intento en el arranque, el colombiano levantó sin problema 175 kilogramos, pero en su segundo intento no logró levantar los 180 kilogramos. Reponiendose en el tercero, donde continuó con su participación.

En el envión, López falló su primer intento al no lograr levantar los 205 kilogramos. Pero logró levantar la marca en su segunda participación, mientras que la tercera levantó los 210 kilogramos. En el camerino, el deportista rompió el llanto, ya que se le confirmó que tenía asegurada una medalla, solo restaba esperar que terminaran los demás competidores para conocer su lugar en el podio.

Finalmente, Yeison López levantó la presea de plata, compartiendo podio con Karlos Nasar, deportista bulgaro que logró el oro, y Antonino Pizzolato, italiano que ganó el bronce. El chocoano logró la décima medalla olímpica de Colombia en los Juegos Olímpicos en halterofilia, siendo dos de ellas de oro, cinco de plata y tres de bronce.

¿Por qué le dicen Goku a Yeison López?

Yeison López, conocido como ‘Goku’, es un deportista colombiano que nació en Istmina, Chocó. Lugar del que se trasladó a los 11 años debido al conflicto armado, por lo que se radicó junto a su familia en Cali. Comenzó en el levantamiento de pesas a los 13 años, y durante esa época apoyaba a su familia económicamente vendiendo dulces.

Durante una entrevista en Claro Sports, López compartió la razón por la cual se le conoce como ‘Goku’, nombre del icónico protagonista de Dragon Ball. Afirmando que fue ‘bautizado’ por dos de sus amigos gracias a su fuerza.

“Yo soy un joven que viene del campo, por lo que desde muy pequeño desarrollé fuerzas no acordes a mi edad. Entonces, cuando comencé en esto de la halterofilia, tenía una melena altísima y conocí a dos personas que hoy en día son muy cercanas a mí. Son Luis Javier Mosquera y Mauricio Caicedo. En medio de un entreno me dijeron ‘vos tenés la fuerza de Goku y tienes el cabello para hacerte el look de él’, y desde ahí me empezaron a decir”, compartió el deportista.

Yeison López en los Juegos Olímpicos 2024

El deportista se clasificó a los Juegos Olímpicos el pasado mes de abril, tras ganar la medalla de plata en la Copa Mundo realizada en Tailandia. López levantó 182 kilogramos en la modalidad de arranque, rompiendo un récord mundial.

