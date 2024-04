¿Por qué Bellingham y otros jugadores le hacen rotos a las medias?

Archivado en: •

En varios partidos de fútbol se ha visto una particularidad en los jugadores, pues varios han abierto huecos en sus medias. Este hecho ha causado sorpresa en muchas personas y se preguntan por qué hacen esto.

Uno de los que ha adaptado esta técnica es Jude Bellingham, quien más allá de su gran rendimiento, ha despertado curiosidad entre las personas porque se hace agujeros en las medias.

En los partidos que son transmitidos por televisión, se ve que no es que se le rompan las medias. Por el contrario, el jugador les abre huecos en el encuentro y esto tiene una razón detrás.

¿Por qué lo hace?

Desde que Bellingham estaba en el Borussia Dortmund aplicaba esa técnica y durante el Mundial de Qatar 2023 muchos se sorprendieron al ver sus medias. Además, porque fueron muchos los jugadores que decidieron imitar esta técnica.

Se ha visto que hay otros jugadores que hicieron esto, uno de los primeros fue Bale y también Neymar y Kyle Walker. Esto tiene una razón medica y es que así pueden evitar sobrecargar los gemelos y evitar tener una posible lesión.

Un fisioterapeuta explicó por qué se ha convertido en una técnica que han implementado algunos jugadores. Aseguró que quienes tienen el gemelo potente acumulan mucha tensión ahí.

«Los futbolistas que tienen mucho tren inferior, o un gemelo demasiado potente, suelen acumular demasiada tensión en esa zona. Estos cortes no garantizan que el jugador no se vaya a romper, pero sí le quitan tensión al músculo, logran que el gemelo no se les suba tanto y facilitan que aguanten mejor los 90 minutos», dijo el fisioterapeuta Carlos Sánchez, quien estuvo en el Leganés y es una persona de confianza de varios jugadores.

Añadió que, los jugadores usan medias nuevas cada partido y que lo hacen en primer lugar, por comodidad. Aquellos que les hacen huecos es porque tiene problemas de tobillo, pero aseguró que también podría ser por un alivio mental para cada jugador.

Esta no es la única explicación que han dado algunos jugadores, un exjugador de LaLiga dijo que, con la exigencia de los primeros días de pretemporada, la tela se puede pegar a la pierna.

Por eso, les hacen rotos a las medias para evitar que se causen calambres por la musculatura de los futbolistas. También se habla que puede tratarse de algún tipo de contrato o publicidad.

Sin embargo, Bellingham lo ha hecho con todas las camisetas que ha vestido, la del Borussia Dortmund, Real Madrid y también de Inglaterra. Por eso, aunque la teoría de que se les reduce la presión de los gemelos no está soportada científicamente, sí puede genera un alivio mentalmente y ayudarles en el campo de juego a los futbolistas.

Llenan de elogios a Bellingham

Este miércoles 17 de abril, se jugó el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League y Bellingham fue uno de los jugadores más destacados del partido. Justamente, en el gol del Real Madrid, pudo dominar perfectamente la pelito y con un simple toqué evadió al jugador que lo estaba cubriendo.

Después de eso, le hizo el pase a Carvajal y terminó en gol por parte de Rodrygo. Muchos usuarios destacaron el trabajo que hizo Bellingham en el encuentro y aseguraron que fue uno de los mejores jugadores.