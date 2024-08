¿Por qué aplazaron partidos de la Liga colombiana?: Millonarios y Nacional afectados

Actualmente se lleva a cabo la Fecha 5 de La Liga profesional del fútbol colombiano, en su edición 2024 – 2. Pero, algunos hinchas se llevaron la sorpresa que cinco de los partidos programados debieron aplazarse. Esto se debe a que diferentes estadios del territorio nacional entraron a ser parte de la FIFA, debido a que el país será el anfitrión del Mundial Femenino Sub-20 2024.

Entre los estadios afectados se encuentran el Nemesio Camacho El Campín y el Estadio de Techo en Bogotá. Junto al Estadio Pascual Guerrero de Cali y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. A continuación, le compartimos la lista de los partidos de esta fecha del fútbol colombiano que deberán aplazarse.

América de Cali vs. Millonarios

Patriotas vs. Atlético Nacional

Santa Fe vs. Independiente Medellín

Deportivo Pasto vs. Junior

Hasta el momento, estos encuentros deportivos no cuentan con una fecha para realizarse. Pueden disputarse en una ciudad diferente a la de localia o esperar a que termine el torneo.

La Fecha 6 del campeonato colombiano también presenta novedades, ya que se aplaza el encuentro de Envigado vs. Pasto, y el partido de Millonarios vs. Nacional se disputó el pasado 24 de julio. Para la Fecha 7 el encuentro entre Santa Fe vs. Deportivo Pereira y el Atlético Nacional vs. Deportivo Cali.

Le puede interesar: VIDEO: Así llegó la Selección Colombia a Bogotá, ¿por qué no los recibieron los hinchas?

Mundial Femenino Sub 20 Colombia 2024

Desde el 31 de agosto hasta el 22 de septiembre Colombia será la sede de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA. Los encuentros comenzarán en Bogotá y Medellín, Cali será la sede de las semifinales, y El Campín de la semifinal y la final del campeonato.

Le puede interesar: Lista de los máximos goleadores de la Selección Colombia en la Copa América, ¿está James?

Partidos fase de grupos del Mundial Femenino Sub 20 – 2024

Sábado 31 de agosto

Camerún vs. México, 15:00, El Campín, Bogotá

Francia vs. Canadá, 15:00, Atanasio Girardot, Medellín

Colombia vs. Australia, 18:00, El Campín, Bogotá

Brasil vs. Fiyi, 18:00, Atanasio Girardot, Medellín

Domingo 1 de septiembre

Alemania, Venezuela, 15:00, El Techo, Bogotá

España vs. Estados Unidos, 15:00, Pascual Guerrero, Cali

Paraguay vs. Marruecos, 18:00, Pascual Guerrero, Cali

Nigeria vs. República de Corea, 18:00, Estadio de Techo, Bogotá

Lunes 2 de septiembre

Ghana vs. Austria, 17:00, Estadio de Techo, Bogotá

RPD de Corea vs. Argentina, 17:00, Pascual Guerrero, Cali

Costa Rica vs. Países Bajos, 20:00, Pascual Guerrero, Cali

Japón vs. Nueva Zelanda, 20:00, El Techo, Bogotá

Martes 3 de septiembre

México vs. Austria, 17:00, El Campín, Bogotá

Francia vs. Brasil, 17:00, Atanasio Girardot, Medellín

Fiyi vs. Canadá, 20:00, Atanasio Girardot, Medellín

Colombia vs. Camerún, 20:00, El Campín, Bogotá

Miércoles 4 de septiembre

Alemania vs. Nigeria, 17:00, Estadio de Techo, Bogotá

España vs. Paraguay, 17:00, Pascual Guerrero, Cali

Marruecos vs. Estados Unidos, 20:00, Pascual Guerrero, Cali

República de Corea vs. Venezuela, 20:00, Estadio de Techo, Bogotá

Jueves 5 de septiembre

Japón vs. Ghana, 17:00, El Techo, Bogotá

RPD de Corea vs. Costa Rica, 17:00, Pascual Guerrero, Cali

Austria vs. Nueva Zelanda, 20:00, Estadio de Techo, Bogotá

Países Bajos vs. Argentina, 20:00, Pascual Guerrero, Cali

Viernes 6 de septiembre

Australia vs. Camerún, 17:00, El Campín, Bogotá

México vs. Colombia, 17:00, Atanasio Girardot, Medellín

Canadá vs. Brasil, 20:00, El Campín, Bogotá

Fiyi vs. Francia, 20:00, Atanasio Girardot, Medellín

Sábado 7 de septiembre

República de Corea vs. Alemania, 15:00, Estadio de Techo, Bogotá

Venezuela vs. Nigeria, 15:00, Pascual Guerrero, Cali

Estados Unidos vs. Paraguay, 18:00, El Techo, Bogotá

Marruecos vs. España, 18:00, Pascual Guerrero, Cali

Domingo 8 de septiembre