Polémica en los Juegos Olímpicos 2024: atleta denuncia que sirven comida contaminada

Los Juegos Olímpicos París 2024 continúan su rumbo, y con ello, han dejado varios momentos sumamente memorables para los fanáticos del deporte a nivel mundial.

Muchos han sido los países que han festejado el triunfo de atletas que los representan, mientras otros consuelan con orgullo a aquellos que fueron derrotados en sus disciplinas.

Sin embargo, socialmente, estos Juegos Olímpicos 2024 también han dejado mucho de que hablar, en especial para sus críticos.

Durante esta justa, han sido varias las quejas que se han alzado tanto por parte de los deportistas, como de aquellos que hacen parte de la organización del evento.

Incluso, durante las últimas horas se viralizó el caso de Thomas Ceccon. El nadador italiano y medallista olímpico decidió dormir en las calles de París en modo de protesta.

Esto se debió a las malas condiciones a las cuales estarían expuestos los deportistas en la Villa Olímpica. El nadador se quejó por la falta de aire acondicionado, y por la mala calidad de la comida, por lo que incluso aseguró sentirse decepcionado.

Italy’s Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked🥇 pic.twitter.com/YIjjG3lwFo

— Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) August 4, 2024