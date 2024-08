¡De no creer! Medallista olímpico duerme en las calles de París a modo de protesta

Archivado en: •

Desde que comenzaron los Juegos Olímpicos París 2024, Francia, quien acoge las olimpiadas celebradas este año se ha mantenido en el ojo del huracán por varias razones.

La más reciente tiene que ver con las quejas de los deportistas que están en la capital francesa sobre las condiciones en las que tienen que vivir en la Villa Olímpica. Justamente, en las últimas horas un medallista olímpico tomó radical decisión que tiene todos los ojos del mundo sobre él.

El protagonista es Thomas Ceccon, nadador italiano, quien el pasado lunes 29 de julio se convirtió en el ganador de los 100 metros espalda. El dueño de la presea de oro en esta disciplina encontró una particular manera de protesta contra los anfitriones.

Al parecer uno de los detonantes de la protesta de Ceccon fue el hecho de no poder avanzar a la final de los 200 metros espalda. Ni siquiera el oro ganado lo detuvo, según él, las condiciones para los atletas olímpicos no son las mejores.

Justamente, luego de sus declaraciones, Ceccon optó por abandonar la Villa Olímpica el pasado sábado 3 de agosto y salir a dormir en un parque de la capital francesa, dadas las condiciones de calor extremo provenientes del verano que atraviesa el continente europeo.

Italy’s Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked🥇 pic.twitter.com/YIjjG3lwFo

— Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) August 4, 2024