¡Pilas! Estas son las condiciones por las que le pueden cancelar su tarjeta Tullave

La tarjeta Tullave es uno de los elementos más importantes en la vida cotidiana de los capitalinos. Este medio de pago permite costear los gastos de la movilidad día tras día, con simples recargas de dinero.

Estas pueden ser utilizadas para pagar su trayecto en TransMilenio y SITP. Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer, para sorpresa de muchos, que estas pueden ser canceladas.

Para evitar que lo tomen desprevenido, y que al intentar pagar descubra que su tarjeta Tullave fue cancelada, aquí le contamos las condiciones por las que esto puede suceder.

Por esto le pueden cancelar la tarjeta Tullave

Hace algunos meses, a través de la red social X, se viralizó el caso de un hombre que solicitaba ayuda. Esto se debía a que el internauta alegaba que no había estado en Bogotá por un tiempo, y por ello no había utilizado su tarjeta Tullave.

Luego de esto, al regresar, su tarjeta no funcionaba más y reclamaba por el dinero que había en este elemento.

A partir de este caso, es importante tener en cuenta algo en particular, y es que esta tarjeta no estaba personalizada. De hecho, la propia Contraloría de Bogotá le explicó al hombre que cuando sucede esto, la institución no sabe a quién realizar la devolución.

Con esto en cuenta, el medio Red+ Noticias consultó a la empresa de transporte respecto a las razones por las que estas tarjetas pueden ser canceladas.

De acuerdo a lo revelado por TransMilenio, existen algunos condicionantes que pueden derivar en la cancelación de las tarjetas Tullave.

El primero de ellos, es que este elemento haya sido expedido hace 5 años o más, y que no sea utilizado por 2 años. Mientras que el otro condicionante a tener en cuenta, es que no esté personalizada, ya que nuevamente puede presentarse el caso del usuario mencionado, donde no se sabe a quién hacer devolución de fondos.

A consideración de estas posibles consecuencias, es importante que mantenga en uso su tarjeta Tullave. Así también se recomienda personalizarla, esto le evitará futuros inconvenientes, e incluso puede recibir beneficios particulares.