Periodista español se indignó por penales no cobrados a Colombia: «no los van a dejar»

La Selección Colombia ilusionó a propios y extraños este pasado 14 de julio. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se convirtieron en los subcampeones de la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024.

Luego de un igualado encuentro ante Argentina, la ‘tricolor‘ fue derrotada por un marcador de 1-0, después de un tanto de Lautaro Martínez.

Si bien muchos dieron a la ‘albiceleste’ como justa ganadora; el partido estuvo lleno de polémicas y debates posteriores.

¿Debieron cobrar 2 penales para Colombia?

Las polémicas dieron inicio sobre el minuto 73 del partido. En una arremetida colombiana contra el área de Argentina, el delantero Jhon Córdoba intentó controlar la pelota, cuando fue derribado por Alexis Mac Allister.

Ante esto los fanáticos de la ‘tricolor‘ inundaron las redes sociales con reclamos, sin embargo, Raphael Claus, árbitro del partido, decidió seguir la acción sin cobrar la infracción.

Esto dejó bastante tocada la ilusión de los colombianos. Sin embargo, la cereza del pastel se presentó a falta de menos de 1 minuto para el final.

Mientras Argentina buscaba amarrar la victoria, Colombia apretó con toda su artillería al arco argentino. En uno de estos intentos, el balón quedó dividido en el área, y Davinson Sánchez intentó rematarlo, pero recibió una patada en su muslo.

Aunque parecía que a través de esta acción, la Selección Colombia podría empatar, nuevamente, Raphael Claus dejó pasar esta infracción, y poco tiempo después señaló el final.

La indignación de un periodista español

Luego de terminado el partido, se viralizó rápidamente a través de las redes sociales un video de Edu Aguirre, un periodista español del Chiringuito de Jugones que se mostró bastante indignado por lo ocurrido:

«Eso es penalti, eso es penalti, eso es penalti, le dan una patada en el muslo. Le da una patada en el aire (…) No les van a dejar, a Colombia no les van a dejar, no les van a dejar» dijo el hombre ante lo ocurrido a pocos minutos del final.

Este video se convirtió en tendencia rápidamente. Edu Aguirre es ampliamente conocido por, además de ser periodista, ser amigo cercano de Cristiano Ronaldo, razón por la que es bastante crítico con Lionel Messi.

A partir de esto, Aguirre se atrevió a asegurar que la CONMEBOL no se atrevía a pitar el penal, y que siempre le dejaban a Argentina el camino más sencillo.