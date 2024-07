Ella es Wendy Sánchez, la hincha de la Selección que enamoró a toda Colombia

La Selección Colombia ya está en las semifinales de la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024 y está buscando obtener su segundo trofeo de la copa continental. A un paso de la anhelada final, los dirigidos por el técnico Nestor Lorenzo guardan las esperanzas.

Como se ha podido ver, la hinchada de la ‘tricolor’ ha dominado en los estadios y alrededores en donde ha jugado la selección. las seguidoras de la selección han sido las que más han llamado la atención de la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024. No obstante, hay una en particular que no sale de la memoria de los colombianos.

Es de recordar que, en medio de los partidos de eliminatorias al mundial de 2026 celebrados el año pasado, una transmisión mostró a una hincha que destacó y casi que de inmediato saltó a la fama.

Esto sucedió especificamente ntre los miles de aficionados que se encontraba en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, pues la hincha lucía un tocado de plumas a la altura de su cabeza que la hacía resaltar su belleza.

Además, la joven logró cautivar a los asistentes al estadio y a los espectadores de la transmisión con el sensual baile que hizo durante unos segundos apenas, lo cual no pasó desapercibido en redes sociales.

¿Quién Wendy Sánchez, la hincha que enamoró a todo un país?

Se trata de Wendy Sánchez, una bumanguesa de 24 años, según se puede leer en su cuenta de Instagram. Al parecer la joven se dedica al modelaje y es muy activa en sus redes sociales, en donde acumula casi 150 mil seguidores en Instagram y 50 mil en TikTok.

En sus redes comparte un poco de los momentos de esparcimiento de su vida, y así mismo un poco de las sesiones de fotos de su trabajo como modelo. De igual forma, comparte con sus fanáticos su pasión por el gimnasio, con algunos de sus entrenamientos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El próximo miercoles 10 de julio, el seleccionado colombiano enfrentará a la selección uruagaya para definir su paso a la final de la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024. Es de resaltar que, esta es la tercera vez que ambas selecciones se enfrentan en esta fase del torneo continental.

