¡No pierda el tiempo! Estas son las 10 peores películas de terror, según la IA

Uno de los planes favoritos para muchos es ver películas o series durante todo el año, sin embargo, las de terror cogen fuerza en el mes de octubre, conocido por su popular celebración de Halloween. Aunque es uno de los géneros más conocidos, no todos se llevan buenas experiencias con las historias que deciden ver, incluso es usual que reciban diversas críticas.

Para definir cuáles son esas películas de terror que no vale la pena ver por lo malas que son ante los ojos de miles de personas, le preguntamos a la inteligencia artificial su top 10 para tener presente e ignorarlas, o bueno, de pronto ya las vio y coincida con la opinión de la IA.

Las 10 peores películas de terror

Se les preguntó a dos herramientas su top 10 para ver si coincidían. La respuesta de ChatGPT fue la siguiente:

1. The Last House on the Left (2009): un remake que muchos consideran innecesario y mal ejecutado.

2. The Omen (2006): un remake que no logró capturar la atmósfera del original.

3. The Fog (2005): otro remake que dejó mucho que desear en comparación con la versión de John Carpenter.

4. The Human Centipede 2: conocida por su contenido extremo, muchos la ven como un intento de shock sin sustancia.

Mire también: Villanos de Batman tendrán película; estos son los planes anunciados por DC

5. Sleepaway Camp: aunque tiene un culto de seguidores, muchos la critican por sus actuaciones y guion.

6. Birdemic: Shock and Terror: famosa por sus efectos especiales de bajo presupuesto y su trama incoherente.

7. House of the Dead: basada en un videojuego, es considerada una de las peores adaptaciones de su tipo.

8. M. Night Shyamalan’s The Happening: recibió críticas por su premisa y diálogo poco convincente.

9. Jaws: The Revenge: un intento de continuar la saga que fue muy criticado por su falta de lógica.

10. Scary Movie 5: aunque es una comedia, muchos la consideran un ejemplo de cómo una franquicia puede perder su chispa.

Le puede interesar: ¿Cuántas películas de Venom hay? Plataformas digitales donde puede verlas

Por otro lado, Gemini aclaró que el género de terror es subjetivo y puede que a unas personas si las asuste algunas películas que se cataloguen como «malas». Sin embargo, esta fue su lista:

1. Troll 2 (1990): un clásico del «so bad it’s good», con una trama absurda, efectos especiales risibles y una actuación que deja mucho que desear.

2. Manos: The Hand of Fate (1966): Considerada una de las peores películas jamás hechas, con una producción amateur y una historia incomprensible.

3. The Room (2003): aunque no es estrictamente de terror, esta película de ciencia ficción ha alcanzado un estatus de culto por su mala actuación, diálogos extraños y trama absurda.

4. Birdemic: Shock and Terror (2010): una película independiente con un presupuesto limitado y efectos especiales con aves animatrónicas que causan más risa que miedo.

5. The Exorcist II: The Heretic (1977): una secuela que no logró capturar la esencia de la original y que fue ampliamente criticada por la crítica.

6. Maximum Overdrive (1986): esta película es un extraño híbrido de terror y comedia que no funciona del todo.

7. Leprechaun (1993): una franquicia de terror cómico que, a pesar de su popularidad, presenta películas con argumentos débiles y efectos especiales poco convincentes.

8. Zombeavers (2014): una película de bajo presupuesto que combina zombies y castores, con resultados predecibles.

9. Thankskilling (2009): una comedia de terror con un argumento centrado en un pavo asesino, que no logra ser ni terrorífica ni divertida.

10. The Haunted Mansion (2003): basada en la atracción de Disney, esta película de terror familiar no logra generar miedo y resulta bastante olvidable.

Al parecer, así como cada persona piensa diferentes, la IA es igual, pues no coinciden en su lista de las peores películas de terror.