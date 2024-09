¿Cuántas películas de Venom hay? Plataformas digitales donde puede verlas

‘Venom’ se ha convertido en un fenómeno cinematográfico que ha superado todas las expectativas, basta echar un vistazo al pasado y entender que en los próximos días llega su tercera entrega. Esta película de acción y ciencia ficción basada en el popular personaje de cómic de Marvel ha recibido buenas críticas y poco a poco se ha metido entre las favoritas de cientos de personas.

La historia de ‘Venom’ como lo narra su sinopsis, se centra en Eddie Brock, un periodista de investigación que está pasando por un mal momento en su carrera. Después de un experimento científico que sale mal, Eddie se une a un simbionte alienígena conocido como Venom. Este simbionte se adhiere a Eddie, otorgándole poderes sobrehumanos como fuerza, agilidad y la capacidad de cambiar de forma.

¿Cuántas películas hay?

Hay tres películas que forman parte de la trilogía cinematográfica basada en este personaje, estas son:

• Venom (2018): presentó la dinámica entre Eddie Brock y el simbionte alienígena.

• Venom: Let There Be Carnage (2021): acá el alienígena se enfrenta a su némesis, Carnage.

• Venom: El Último Baile (2024): esta es la última película de la trilogía, cuyo estreno está programado para octubre.

¿Dónde ver las películas de ‘Venom’?

La primera y segunda parte de esta trilogía están disponible en diferentes plataformas digitales, perfectas para recordar el hilo de la narración, antes de ir a las salas de cine por la última.

Las dos están disponibles en Prime Video, la primera tiene una duración de 1 h 43 min y la segunda 1 h 31 min.

Por otro lado, ‘Venom: Let There Be Carnage’ se lanza en Netflix el 11 de octubre.

¿Cuándo se estrena ‘Venom, el último baile’ en Colombia?

Según las principales salas de cine del país, esta película se estrena el 24 de octubre. Esta es la tercera y última entrega de la trilogía cinematográfica de Venom. En esta película, Eddie Brock y su simbionte alienígena, Venom, se encuentran en una situación desesperada. Perseguidos tanto por las autoridades como por fuerzas extraterrestres, el dúo se ve obligado a huir constantemente.

Según la sinopsis, a medida que la presión aumenta, Eddie y Venom se enfrentan a una decisión crucial que marcará el destino de ambos. La relación entre el periodista y el simbionte se pondrá a prueba como nunca antes, obligándolos a confrontar sus diferencias y decidir si seguirán unidos o tomarán caminos separados.