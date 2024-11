My Chemical Romance anunció gira de estadios para el 2025 ¿Vendrá a Colombia?

My Chemical Romance, la reconocida banda de rock alternativo que se caracterizó por su sonido emo y letras introspectivas, sorprendió a todos sus fanáticos con el anuncio de que la agrupación hará una gira en el 2025.

La expectativa del anuncio inició en la noche de este 11 de noviembre cuando My Chemical Romance compartió una fotografía con unas letras escritas en ruso que traducían ‘TPK’. Desde ese momento, los fans empezaron a especular sobre de qué trataría dicha publicación y la mayoría de los comentarios apuntaron a un nuevo álbum.

Sin embargo, lejos de ser un anuncio sobre nueva música, la banda estadounidense sorprendió a sus fanáticos con la noticia de que iniciarán una gira en 2025 exclusivamente para cantar todo su álbum ‘The Black Parade’.

El anuncio de la banda llegó solo unos días después de que My Chemical Romance se presentara en el festival When We Were Young en Las Vegas. Durante el importante evento musical, la agrupación cantó, por primera vez en 17 años, todas las canciones de ‘The Black Parade’ y su show fue todo un éxito.

Gira de My Chemical Romance: fechas y países que visitará

Este 12 de noviembre, My Chemical Romance compartió un video en el que hizo referencia al desfile negro que la banda popularizó hace casi dos décadas. Junto a la publicación, la agrupación anunció su gira por 2025 titulada “Long Live”: The Black Parade North American Tour.

Inicialmente, la banda solo confirmó fechas para Estados Unidos. Asimismo, reveló que Pixies, Garbage, Death Cab for Cutie, Wallows, IDLES, Alice Cooper, DEVO, Evanescence, Violet Femmes y 100 Gecs serán los teloneros que los acompañarán durante su gira.

La gira iniciará el próximo 11 de julio de 2025 en Seattle, Washington y terminará el 13 de septiembre del otro año en Tampa, Florida. Aunque las primeras fechas del tour de My Chemical Romance son en Estados Unidos, se espera que la banda incluya otros países, ojalá latinoamericanos, en sus fechas.

Vale recordar que, la última vez que la banda tocó ‘The Black Parade’ en su totalidad fue el 7 de octubre de 2007 en un concierto en la Ciudad de México, cerrando un capítulo significativo en su carrera. Ahora, la banda espera revivir las canciones de uno de sus álbumes más especiales haciendo una gira en su honor.