¿Muy ingenuo? Productor de El Gallo fue víctima de insólita estafa por parte de una mujer

Los casos de estafa y robo cada vez son más frecuentes y los delincuentes se están valiendo de toda clase de estrategias con el fin de embaucar a su víctima. Esta vez, El Champion volvió a caer en una de estas modalidades y fue engañado por una joven mujer.

Durante una de las transmisiones de El Gallo de Radioacktiva, Wilmar Rodríguez, alias El Champion, reveló que fue víctima de otra estafa y contó la experiencia que vivió cuando estaba a las afueras de un bar en Bogotá. Según contó el productor, una joven se le acercó con un discurso “tierno y bonito”.

La primera pregunta de la joven a El Champion fue que si prefería a los perritos o a los niños. A lo que el productor de El Gallo respondió que los niños. Ante su respuesta, la mujer le ofreció hacer una clase de ‘juego’ con el que le terminó pidiendo dinero.

La estafa de la que fue víctima El Champion

El Champion relató que se encontraba en la calle, a las afueras de un bar, cuando fue abordado por una joven, entre 18 y 19 años. Según el productor, la mujer llamaba la atención por su maquillaje, el cual parecía de festival.

“Me abordó en la calle una chica muy joven. Ella se me acercó y me dijo: ‘tu prefieres a los niños o a los perros’. Yo le dije a los niños y me dijo ‘¿ayudarías a los niños con cáncer?’”, relató el productor de El Gallo.

Luego de que Wilmar accedió a supuestamente ayudar a los niños con cáncer, la mujer le propuso un juego con el que logró que sacarle dinero.

“Ella me dijo: ‘puedes colaborar con lo que sea o podemos hacer un jueguito. Yo tengo este almanaque con unos stickers y tú quitas el sticker y debajo de eso hay un precio”, contó El Champion.

El productor accedió a quitar el primer sticker y se encontró con un valor de $7.000, dinero que quiso pagar. Sin embargo, la joven intentó volverlo a persuadir, diciéndole que si no donaría más dinero y lo incitó a quitar otra pegatina.

“Yo dije: ‘bueno, está bien. Por los niños con cáncer’ y quité otro sticker que decía $20.000. Llegó un tercer sticker porque me convenció y este era por $30.000 más”, reveló Wilmar.

Finalmente, el productor de El Gallo terminó entregándole $57.000 a la mujer con la supuesta excusa de que este dinero iba a ser donado por los niños que tienen cáncer.

