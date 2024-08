Luto en el rock: falleció Jack Russell, cantante de Great White, esto se sabe

Archivado en: •

Jack Russell, uno de los vocalistas más reconocidos en la historia del rock y del glam metal, estremeció al mundo de la música durante este 15 de agosto, luego de que se diera a conocer su fallecimiento.

El artista de 63 años construyó un extenso legado en la música, con el cual fue ampliamente conocido, en especial, gracias a su rol de vocalista en la banda Great White.

Esta banda originaria del año 1977, compuso varios éxitos de amplio reconocimiento por parte del público mundial, como lo fueron ‘Save Your Love’, u ‘Once Bitten Twice Shy’.

A través de su cuenta de Facebook, se dio a conocer el fallecimiento de este reconocido artista musical, con un extenso mensaje en el que homenajearon su memoria.

Este mensaje decía: «Con gran tristeza, anunciamos la muerte del querido Jack Patrick Russell, padre, esposo, primo, tío y amigo».

En dicho escrito, también confirmaron que el hombre falleció en presencia de su esposa, Heather Ann Russell, su hijo, Matthew Hucko, su prima Naomi Barbor, y también sus amigos Billy y Cheryl Pawelcik.

A partir de este mensaje, también se dio a conocer que un posible homenaje o acto publico será anunciado en los próximos días.

A este lamentable suceso, se sumaron mensajes de apoyo y recuerdo a través de redes sociales. Justo fue el caso de Bret Michaels, cantante de Poison, quien compartió una imagen con el fallecido, al igual que un corto mensaje en muestra de luto.

To my friend Jack Russell, such an amazing voice. May you rest in peace. pic.twitter.com/1a7FeR0Tis

— Bret Michaels (@bretmichaels) August 16, 2024