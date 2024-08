Lorelei Tarón, esposa de Falcao, confesó lo más difícil de vivir en Bogotá: «Es tremendo»

Archivado en: •

Radamel Falcao y Lorelei Tarón llegaron a Bogotá hace relativamente poco tiempo. El aterrizaje del ‘Tigre’ en el fútbol colombiano ha sido para muchos uno de los momentos más importantes en la historia del balompié nacional.

Este delantero cumplió su sueño y el de muchos hinchas de Millonarios al vestir la camiseta del ‘embajador’. Por el momento, el primer gol de Radamel se ha hecho esperar.

Sin embargo, la simple presencia de Falcao en la cancha ha alegrado a muchos. Aun así, la transición a Colombia para su familia después de estar por largos años en Europa ha sido compleja.

Lorelei Tarón confesó lo más difícil de vivir en Bogotá con Falcao

Falcao tuvo un largo paso por Europa, el ‘Tigre’ supo brillar en Francia, Portugal, España e incluso tuvo pasos por Inglaterra y Turquía.

Esto, aunque pareciera sencillo, implicó ciertas complicaciones para Falcao y su familia a la hora de asentarse en Colombia.

En las últimas horas, su esposa, Lorelei Tarón habló un poco sobre este tema, y la cultura colombiana, la cual le habría dificultado de cierta manera la adaptación al país.

Para el canal de YouTube ‘Sinceramente Cris’, Tarón explicó algunos detalles sobre cómo han sido sus vivencias en la capital durante los últimos meses.

Allí, la esposa del delantero dejó en claro que uno de los detalles más complejos de este nuevo presente en sus vidas ha sido madrugar, ya que en Colombia, los colegios y demás actividades inician a las 6 de la mañana.

«Hay cosas que nos tenemos que adaptar que son muy diferentes… La madrugada de los colombianos, es tremendo, yo digo no, no, no, ¿por qué comienzan tan temprano los colegios? Pero bueno, así al final te adaptas, te tienes que acostar más temprano. En Europa todo comienza a las 10 de la mañana, uno se acuesta tarde» dijo Tarón.

El próximo partido del ‘Tigre’ Falcao

Por el momento, Falcao seguirá en sus esfuerzos por conseguir su primer tanto con Millonarios. Otra de las dificultades que tuvo que afrontar es una fractura en su mano, la cual lo mantuvo fuera del partido ante Águilas Doradas.

Sin embargo, se espera que este fin de semana ante Patriotas, el ‘Tigre’ pueda volver a las canchas, para así regalarle al público de Villavicencio su primer rugido con la camiseta del ‘Embajador‘.