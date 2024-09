La serie de animación Arcane se encuentra basada en el exitoso videojuego League of Legends, y su historia se desarrolla en las ciudades de Piltover y Zaun, que tienen una fuerte tensión, que viaja hasta sus habitantes.

Esta relación se complica con la creación de hextech, forma en que cualquier persona controla la energía mágica, y de la creación de shimmer, una droga que se encuentra en su mayoría en Zaun, la cual transforma a los humanos en monstruos. La primera temporada, de nueve capítulos, se centra en las hermanas Vi y Jinx, quienes luchan en bandos opuestos de este conflicto. Se encuentra disponible en Netflix, la plataforma de streaming.

La segunda temporada de la popular serie se estrenará en tres partes, la primera llamada Arco 1 llegará el sábado 9 de noviembre, el Arco 2 el sábado 16 de noviembre y el Arco 3 el sábado 23 de noviembre, cada uno compuesto por tres episodios. A continuación, le compartimos la hora exacta de estreno en diferentes países de Latinoamérica.

Argentina y Chile: 5:00 a.m.

Colombia y Perú: 3:00 a.m.

México: 2:00 a.m.

Anoten en sus calendarios.

