Les dimos cheque en blanco a hinchas de Millonarios y armaron su 11 ideal ¿los funamos?

Archivado en: •

Millonarios jugó contra Junior este 17 de abril en el estadio El Campín. Se trató de un encuentro al que los dos equipos iban necesitados de puntos y el ‘embajador’ sacó ventaja.

Mire también: Resultados que necesita Millonarios para entrar a los octavos de final de la Libertadores

El partido terminó 3-2 con ventaja para Millonarios y en el encuentro hubo varias polémicas, pues en una jugada, los jugadores ‘tiburones’ no quisieron moverse y el ‘embajador’ casi les hace gol.

Con este resultado, Millonarios sigue con vida en la liga y como se vivieron tiempos de incertidumbre en el ‘embajador’, aprovechamos para preguntarles a los hinchas que fueron al Campín, ¿qué jugador contrataría?

Si tiene un cheque en blanco, ¿a quién compraría?

Le quisimos hacer una dinámica a los hinchas de Millonarios y les dijimos que, si tuvieran un cheque blanco, a cuál jugador traería. Sin embargo, no tuvieron tanta creatividad y se quedaron muy locales.

Dentro de algunos de los nombres que se mencionaron se encontraban los siguientes: Daniel Bocanegra, del América de Cali, Carlos Bacca y también Dayro Moreno.

Inclusive, hubo algunos que generaron varios comentarios porque mencionaron jugadores de Santa Fe como Camilo Vargas. Además, un nombre que no hizo falta fue el de Radamel Falcao.

Mire aquí el video:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radioacktiva (@radioacktiva)

¿Por qué Junior no quería seguir jugando contra Millonarios?

Tras la falta de Castro a Herrera, los futbolistas de Junior se quedaron quietos y sin ánimos de continuar el partido. De hecho, el equipo barranquillero demoró casi cuatro minutos en querer reanudar el juego. Sin embargo, cuando lo hicieron, se quedaron parados y por poco Castro marca el segundo tanto de Millonarios.

Al finalizar el partido, todos los jugadores de Junior aparecieron en la rueda de prensa posterior al partido para explicar a qué se debió su actitud en la cancha. La vocería la tomó Didier Moreno, capitán del equipo.

“Si queremos que nuestro fútbol mejore hay muchas cosas que mejorar. Lo que pasó hoy no puede seguir pasando. Hay un juez que tiene unos ayudantes que le están marcando que tiene una falta y él, por soberbia, no la quiere sancionar. Desencadena una serie de errores que terminan perjudicando a Junior en el juego”, dijo Moreno.

Asimismo, añadió que “No queremos quitarle méritos a Millonarios por su victoria, pero sí sentar un precedente. Un árbitro, dentro del terreno de juego, no puede decirnos a los jugadores que ellos no son profesionales y que él vio que era falta, pero que no la quiso sancionar. Eso no puede seguir pasando en nuestro fútbol si queremos dar un salto de calidad”.