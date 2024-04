«Le rompí la moto»: Oyentes relatan lo más tóxico que sus parejas les han hecho

Archivado en: • •

En los últimos días, un video que muestra a una mujer tirándose al suelo y haciendo berrinche para evitar que su novio le terminara se ha hecho tendencia en redes sociales, generando cientos de reacciones entre los internautas sobre lo ocurrido.

De acuerdo con lo reportado en diferentes medios de comunicación, el hecho se habría registrado el pasado fin de semana en la comuna Manrique en la ciudad de Medellín. Los implicados habrían tenido una acalorada discusión en la que aparentemente el hombre había decidido acabar su relación sentimental con la mujer.

Por su parte, ella, en señal de rechazo decidió acostarse en medio de la calle, exponiendo su vida con tal de que el joven no terminara las cosas. Como era de esperarse, las opiniones no se hicieron esperar entre la comunidad de internet, en la que reprochaban el actuar de la joven, pues aseguraban que “era una técnica de manipulación”.

Oyentes de Radioacktiva relatan escenas tóxicas que les han hecho sus exparejas

Teniendo en cuenta la viralidad y la discusión generada entre cientos de internautas sobre el hecho ocurrido y anteriormente descrito, en ‘El Gallo’ de Radioacktiva nos pusimos en la tarea de preguntarle a nuestros oyentes: ¿cuáles son esas escenas tóxicas que les han hecho sus parejas?

Entre las múltiples respuestas, una logró llamar la atención de sobremanera, pues se veían directamente involucrados el oyente, su hermana y su pareja de ese momento. Palabras más, el joven se encontraba en su casa junto a su novia, cuando inesperadamente llegó su hermana a contarle que estaba embarazada, por lo que la emoción del hombre fue casi inmediata.

Ante la situación y según su relato, su novia de ese momento terminó cuestionando la posibilidad de tener un hijo juntos. Fue allí cuando el hombre inventó un montón de excusas para evadir el tema y dejar en claro que no era el momento, ni una competencia. No obstante, ella “le armó todo un drama”.

Otra de las opiniones sobre la escena más tóxica que han tenido con sus parejas o exparejas vino propiamente de una oyente que fue protagonista de la misma. De acuerdo con ella, quien quiso proteger su identidad, se encontraba saliendo con un hombre con el que duró cerca de tres años.

De un momento para otro el joven empezó a perderse y no le respondía los mensajes, ella terminó descubriendo que su novio estaba frecuentando a otra mujer. Un día, el hombre le expresó que se iba a ir a ver a la hija, cosa que no fue mentiras. No obstante, el detalle que omitió es que también iba con la mamá y el plan era paseo en otra ciudad.

En el relato, la oyente indica que cuando su pareja regresó a la casa, la invadió la rabia y terminó destruyéndole la moto, pues según ella, se lo merecía.