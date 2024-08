La inspiración detrás del éxito del gimnasta, Ángel Barajas: es un famoso personaje de TV

Archivado en: •

Durante el pasado 5 de agosto, las calles de Colombia, y también los amantes al deporte en la nación se llenaron de jubilo. En una jornada de los Juegos Olímpicos de París 2024, Ángel Barajas consiguió la primera medalla para el país en esta justa.

Luego de una gran rutina ejecutada en la disciplina de barra fija en la gimnasia olímpica, Barajas alcanzó la puntuación suficiente para conseguir la medalla de plata.

Esto le permitió al joven posicionar una conquista en el medallero para Colombia, y también sellar su nombre en la historia de los Juegos Olímpicos.

Tras este histórico logro por parte del joven nacido en Cúcuta, su historia de superación, y varios detalles de su carrera se convirtieron en tendencia.

Uno de los más sonados fue el hecho de que su madre no tenía para pagar sus entrenamientos años atrás, pero, su entrenador le permitió no recibir dinero, siempre y cuando se comprometiera a llevar al joven diariamente.

Sin embargo, otro de los elementos que se viralizaron rápidamente, fue la inspiración de Barajas en su disciplina, a partir de un personaje reconocido de la televisión.

De hecho, en redes sociales, fueron compartidas en gran cantidad imágenes del joven disfrazado con trajes de dicho personaje.

Letting you all know that Ángel Barajas, who just won Colombia our first Olympic medal in gymnastics, started practicing because he was inspired by Lazy Town’s Sportacus when he was a kid pic.twitter.com/ymNfHNkXoc

— José María Luna (@JoseMLuna) August 5, 2024